让青年人和老年人多一些交流互助（民生观）

青年居民和老年居民可以相互理解、相互帮助，共同为建设和谐社区尽心出力

最近，笔者回去探望父母，正赶上社区举行联欢。老年人组成的合唱团赢得青年人的阵阵欢呼，青年人的吉他弹唱也引得老年人拿起手机拍照、录像。现场气氛热烈、和谐，让人感受到两代人甚至三代人之间的其乐融融。

青年人和老年人的交融，不仅在联欢会里。平时，年轻的社区工作者和志愿者照料老年人的生活，为他们提供各种服务；老年人也组织了自己的志愿行动队，用技能和人生阅历，为青年人解难题、解困惑。在一个个感人画面中，我们看到了青年人帮扶老年人、老年人帮助青年人的温暖场景，也感受到了“代际交流”为社区治理带来的无限活力。

社区是居民共同的家园。青年居民和老年居民可以相互理解、相互帮助，共同为建设和谐社区尽心出力。

青年人精力充沛，学习能力强。他们的知识和热情，能为老年人带来更多便利，成为老年人身边的“贴心人”。除了送饭、理发、取药、维修这些生活上的照料，还可以帮助老年人学会使用手机等智能设备，方便他们出行、看病；提醒老年人防范电信诈骗，帮助他们守好“钱袋子”……这些帮扶让老年人的生活更舒心，也让一些无法时时陪伴在老人身边的子女更安心。

老年人退休之后，空余时间较多。特别是一些相对年轻、身体健康的老年人，有精力、有能力、有阅历，完全可以帮助青年人。比如，发挥专业特长，开展义务诊疗、艺术培训等活动，给青年人提供健康咨询，帮助他们培养兴趣爱好。青年人有热情、有干劲，但缺乏经验、缺少体验。老年人可以为他们传授方法和经验，解决生活上的难题，解开成长路上的心结……在给予更多理解的前提下，老年人的建议、指导会让青年人受益良多。

加强青年人和老年人的交流互助，社区大有可为。比如搭建平台、提供场所，引导两个群体彼此了解；也可以通过倡议和宣传，发现各年龄段有能力、有意愿的居民，把他们组织起来，参与志愿活动。很多地方的社区组织还将志愿服务转化为积分，让奉献得到回馈，吸引更多人加入进来，壮大服务力量。

相信当越来越多的青年人和老年人共同融入社区，社区一定会变成更温馨的港湾、更幸福的家园。

《 人民日报 》（ 2025年01月14日 07 版）