消费券岂是“生意经”（纵横）

岁末年初，正值消费旺季。有媒体调查发现，有的消费券被“黄牛”倒卖，有的“黄牛”为骗取补贴还联合商家制造虚假消费，这些乱象让不少心怀期待的消费者感到闹心。

发放消费券的政策初衷是“以四两拨千斤”，既让老百姓以更低成本购买到更优产品，又更好发挥扩大有效需求的牵引带动作用。一旦消费券变成“生意经”，一方面会挫伤消费者的积极性，对消费信心提升、消费潜力释放带来不利影响；另一方面也会破坏市场秩序，让以旧换新等好政策卡在“最后一公里”，无形之中给政策效果打了折扣。

好政策，也得有好做法、好保障。比如，针对使用外挂软件拼速度、模拟IP改定位等伎俩，有关部门可以借助大数据、人工智能等技术，把该补的漏洞补上，该升级的系统升级，该优化的规则优化，把消费券精准地发到消费者手上，让不法分子无机可乘。此外，加大对倒卖消费券、套现等行为的打击力度，通过法律手段严加惩处，提高违法成本，也势在必行。当然，这也折射出个别地方在消费券上存在“重发放、轻管理”的问题，比如发放不规范、渠道不合理、使用门槛设置不科学，这些需要在促消费过程中进一步解决。

近年来，从演唱会、文博场馆门票，到以旧换新补贴、文旅餐饮消费券，越是“一票难求”，越要物尽其用，提升含金量。汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”……这几年尤其是2024年消费品以旧换新政策实施以来，各地纷纷推出一系列举措加码支持，不断扩大政策受益面。数据显示，截至2024年12月19日，超3330万名消费者通过以旧换新政策购买家电产品超5210万台，家装厨卫“焕新”补贴产品超5300万件，电动自行车以旧换新超100万辆。

扩大内需是战略之举，提振消费是重中之重。2024年底的中央经济工作会议明确提出，“加力扩围实施‘两新’政策”。在此背景下，多地努力以真金白银点燃消费热情。越是这种关键时候，越不可因小失大，各地各有关部门还需重视起来，把工作抓细抓实，真正把钱花在刀刃上，实现提质增效，让政策红利更好地惠及广大消费者，让大家便于消费、乐于消费。

（摘编自《南方日报》，原题为《别让消费券也变“黄牛票”》）

《 人民日报 》（ 2025年01月14日 05 版）