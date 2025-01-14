冰面需要多厚，才能在上面玩耍？（把自然讲给你听）

天然冰场的冰面厚度需达到15厘米，冰场才能开放。由于光照、水深等因素影响，工作人员每天需要在不同时间段、不同区域，分别开洞监测。当全部冰面符合标准，才能对公众开放

“一九二九不出手，三九四九冰上走。”寒冬时节，各种冰上运动深受大众喜爱。截至1月13日，北京一些天然冰场已开门迎客，圆明园、颐和园、什刹海等冰场却迟迟没有开放。

实际上，每年冰场并不是固定日期开放。天然冰场的冰面厚度需达到15厘米，能保证滑冰者人身安全，冰场才能开放。圆明园冰场最近三年都是在12月30日左右开放。这个冬天，由于前期气温整体偏高，冰面一直没达到安全标准，所以至今还没开放。

那么，冰面厚度怎么测量？测冰师利用专业打冰的“冰镩”在冰上开洞，用探杆比对厚度后用尺子测量。测量后，测冰师还会用被凿开的碎冰重新将洞口填实，以防洞口开裂。由于光照、水深等因素影响，工作人员每天需要在不同时间段、不同区域，分别开洞监测。当全部冰面符合标准，才能对公众开放。冰场开放后，每天早晚还会各验冰一次，以便及时了解冰层厚度。与正规冰场相比，一些河湖的冰面没有专门人员监测，滑“野冰”危险不小。

通常，北京各大冰场会在立春后停止开放。因为立春后气温回暖，冰面一天比一天薄，有些地方融化、渗水，随时有破裂风险。

冰场延迟开放，很多人会认为是暖冬的缘故。实际上，暖冬是指某年某一区域整个冬季（当年12月到次年2月）平均气温高于常年值或称气候平均值。常年值一般取最近整30年（1991年至2020年）平均值。评估暖冬需要根据冬季3个月（当年12月至次年2月）平均气温来判定，也就是说，只有等到这个冬季结束，才能明确是不是暖冬。

暖冬尚没有定论，但这个冬季以来气温偏高是不争的事实。据北京市气候中心监测，2024年北京地区年平均气温12.9摄氏度，创下1961年以来历史新高。2024年12月以来（截至2025年1月13日），北京地区平均气温为零下2摄氏度，比常年同期偏高1.5摄氏度，为2000年以来历史同期第四位。

冬季冷空气的强弱和路径，影响北京地区气温高低变化。2024年12月以来，影响我国的强冷空气路径总体偏西，对华北地区东部、东北地区南部和内蒙古中东部影响较弱。北京地区虽然频繁受到冷空气影响，但冷空气强度偏弱、引起的降温幅度小，冷空气结束后气温回升快，导致北京地区2024年12月以来整体气温偏高，今年以来逐日的日平均气温也以偏高为主。

让我们等待冰场开放的那一天，在速度与激情之中，安心享受冰上运动的乐趣。

（作者为北京市气象局气候中心副主任，本报记者施芳采访整理）

《 人民日报 》（ 2025年01月14日 15 版）