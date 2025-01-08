什么是视力检查

什么是验光

首先需要明确，视力检查和验光是两个不同的检查。视力检查就是大家都很熟悉的看视力表指上下左右，在幼儿园和学校都会做定期的视力检查来筛查孩子的视力情况。如果孩子在视力检查中没有达到标准参考值，就应该到医院去做进一步检查，包括验光。

验光分为电脑验光和主觉验光，使用特殊的仪器来进行，能够了解眼睛的屈光状态，包括近视、远视和散光度数。主觉验光可以了解矫正视力，也就是戴镜后的最佳视力。

视力检查结果和验光

有没有一个大概的关系

一般来说，100度近视大约对应0.5裸眼视力，200度近视大约对应0.2裸眼视力。但是每个人情况都有可能不一样，只是做个参考。再强调一遍：近视度数如何，需要验光才能知道。

学龄前儿童

多久做一次视力检查

理想状态下，正常出生的宝宝在6月龄的时候应该到医院进行屈光筛查。如果宝宝屈光状态正常，可以每隔6～12个月做定期检查。

早产儿、低出生体重儿应警惕由于视网膜发育不全导致的视网膜病变，所以应该在出生后6个月进行屈光筛查，按照要求及时进行眼底病变筛查和追踪。

3～4岁时，小朋友要学会辨认视力表，每6～12个月定期检查视力和屈光度。家长要把孩子的验光结果和视力检查单保存好，帮助医生建立孩子专属的屈光发育档案，这对于尽早发现近视、弱视等问题尤为重要。

文字来源：人民卫生出版社《爱眼护眼 守护光明》

策划：李天舒