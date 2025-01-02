老年用品市场大有潜力

支持企业加大老年人服装服饰、老人鞋、老花镜等老年日用品及辅助产品创新研发力度，引导开发适合老年人食用、营养丰富的特色食品，聚焦智能传感、信息通信、人工智能等技术领域研发一批养老科技创新产品……近来，各地纷纷出台相关政策，引导、鼓励企业加强老年用品研发和推广，大力发展银发经济，满足老年群体多层次、多样化的产品和服务需求。

随着老年群体不断扩容，老年用品消费将持续增长，且更加多样化、个性化。从辅具使用来看，据《第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查基本数据公报》，2021年，我国75.8%的老年人使用了辅具用品。中国老龄科学研究中心预测，2035年我国银发经济规模将达30万亿元。

丰富老年用品种类，发展老年用品产业，不仅是发展银发经济的重要一环，也是应对人口老龄化的必然之举。2024年年初，国务院办公厅印发我国首个支持银发经济发展的专门文件，提出了4方面26项举措，加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展。2024年《政府工作报告》提出，加强老年用品和服务供给，大力发展银发经济。这一系列政策为我们大力发展银发经济，释放养老消费潜力提供了有力政策牵引和制度保障。

当前老年用品产业快速发展，能较好满足老年人的基础需求，但仍存在供需矛盾。客观上，对老年人有效需求的挖掘还不充分，老年用品产业整体适老化水平、创新能力也有待进一步提升，创新产品供给能力尚显不足。如何更好促进老年用品产业发展？首要的是准确把握老年人对老年用品的需求及变化趋势。老龄群体特殊的身心特点和行为习惯，决定了老年用品需求通常有以下特点：一是健康主导；二是对产品的安全性和便利性要求较高；三是注重产品的长期性和稳定性。还有部分老年人对产品价格较为敏感，注重产品质量和价格间的平衡。此外，老年人对科技化和智能化产品的需求也愈加凸显，个性化和定制化需求强烈。

以需求牵引供给，充分挖掘并满足老年人的有效需求。一方面，多渠道推广健康管理理念，激发并释放老年用品消费需求。可采用政府购买服务等形式，在社区为老年人提供中高端老年用品租赁服务；另一方面，探索扩大长期护理保险和民政居家养老补贴范围，支持老年人更便利获得所需的老年用品和服务。

以供给创造需求，通过多方面的支持政策推动老年用品产业发展。老年用品产业投入大、投资回报周期长，很多产品具有一定的福利性质，其经济效益低但社会效益好。可通过加强相关政策扶持和税收优惠等，鼓励更多市场主体进入老年用品市场，开展老年用品关键技术和产品的研发推广，丰富市场供给。培育壮大骨干企业，打造老年用品品牌，推出更多老百姓用得起、用着好的产品和服务，不断释放引领示范效应，激发市场发展活力。

同时，还可鼓励老年用品企业创新线下体验、线上购买模式，优化老年用品消费方式和环境。老年人的健康水平和自理能力有较大的异质性，老年用品的适用性等也存在差异，应进一步细分老龄产品市场，低技术含量的产品可以进行网络销售，价格高昂的高科技产品可以提供上门试用服务。鼓励企业为老年人提供个性化服务，多渠道提升老年用品可及性，提升老年人消费体验。

（作者：欧阳铮，系中国老龄科学研究中心副研究员）