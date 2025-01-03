科学饮奶，应注意哪些方面（服务窗）

牛奶是蛋白质的优质来源，常出现在人们的餐桌上。喝牛奶有哪些好处？怎么喝更营养？有些人喝了牛奶或食用乳制品后有不舒服的感觉，是否不适合喝牛奶？近期，网上关于喝牛奶有一些讨论和争议，记者对此进行了采访。

中山大学附属第六医院临床营养与微生态科副主任马腾辉介绍，牛奶营养丰富，容易消化吸收，有利于提高抵抗力，还能促进儿童生长发育、有效预防骨质疏松症。科学饮奶，能为身体带来多种益处，提高人们的健康水平。

网上有人说“中国人不适合喝牛奶”。马腾辉分析说，这是一种误区。大多数亚洲人体内缺乏乳糖酶，导致摄入的乳糖不能被完全分解和吸收，因此，在食用牛奶或乳制品后可能会出现腹胀、腹泻等乳糖不耐受反应。但大量事实表明，少量多次食用牛奶或乳制品，或者与其他食物特别是含有脂肪的食物一起享用，可以延缓胃排空的时间，延长肠道中乳糖酶的作用时间，提高对乳糖的耐受性。

人们可以根据需求和实际情况，选择适合自己的牛奶。有乳糖不耐受症状的人群，可选择低乳糖或无乳糖牛奶，也可改喝酸奶；超重及肥胖患者、血脂异常患者，可选择脱脂或低脂奶；儿童和青少年，可喝全脂或儿童牛奶，以获取足够的营养支持生长发育；中老年人肠胃功能下降，且开始出现钙质流失，可选择低脂高钙奶；体重正常且没有基础疾病的人群，则可选择全脂牛奶。

需要注意的是，过量摄入牛奶，会给肾脏等器官带来不必要的负担。无论选择哪种牛奶，都应遵循适量原则。根据《中国居民膳食指南2022版》，推荐每人每天摄入300—500克的液态奶或相当量的乳制品，包括牛奶、酸奶、奶酪、奶粉等。

中山大学附属第六医院临床营养与微生态科主治医师严婷介绍，牛奶可与多种食物搭配进食，比如面包、馒头、水果、坚果等。不应与菠菜、韭菜等含草酸较多的食物一起食用，因为草酸会与牛奶中的钙结合，影响钙吸收。此外，牛奶也不应与茶、咖啡等含有鞣酸的饮品搭配饮用，鞣酸同样会影响钙吸收。一些正在服用药物的患者需注意，大多数抗菌药物都不宜与牛奶一起服用，否则可能会影响药效。

总体来说，牛奶任何时段都可以喝，但不建议空腹饮用。空腹时，牛奶在胃肠道通过时间较短，乳糖不能很好地被小肠分解、较快进入大肠，有可能加重乳糖不耐受症状。对牛奶蛋白过敏的人群及刚做完腹部手术的患者等不适合喝牛奶的人群，如果想通过饮奶获取营养，应当咨询医生，听从医生建议。

《 人民日报 》（ 2025年01月03日 14 版）