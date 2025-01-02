国家卫健委公布2025为民服务八件实事

记者1日从国家卫生健康委获悉，2025年至2027年被确定为“儿科和精神卫生服务年”，同时，国家卫生健康委公布了2025年全系统为民服务的八件实事。

据介绍，在2025年至2027年，儿科服务要实现广泛覆盖，增强儿科服务供给，基层医疗卫生机构提供儿科服务的比例达90%以上；心理健康和精神卫生服务体系要加快健全；推动扩充国家精神疾病医学中心和区域医疗中心，积极发展精神疾病临床重点专科。对于儿科和精神科专业人才培养，院内编制、薪酬待遇等政策要酌情倾斜；同时，推动拓展心理健康和精神卫生服务，持续加强严重精神障碍患者的管理和救助救治，对重点人群有针对性普及心理健康知识。

在国家卫生健康委同日发布的2025年全系统为民服务八件实事中，有两件与心理和儿科相关，分别是全国二、三级公立综合医院均提供儿科服务，以及每个地市至少有一家医院提供心理门诊、睡眠门诊服务，推进全国统一心理援助热线12356的应用等。另外六件实事为：地市内医疗机构之间检验检查结果互认项目超过200项；每千人口3岁以下婴幼儿托位数达4.5个，全国新增普惠性托位66万个；取消门诊预交金，医疗机构将医保患者住院预交金额度降至同病种个人自付平均水平；常住人口超过10万的县均能提供血液透析服务；推进“血费减免一次都不跑”，便捷献血者异地办理血费减免；举办20场以上“时令节气与健康”健康知识发布会，推进健康知识进万家。