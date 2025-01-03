不打网球也易得“网球肘”？3组动作帮你缓解疼痛

日常生活中，突然出现肘外侧疼痛、屈伸不利，甚至简单家务都受影响，这可能是“网球肘”惹的祸。什么是“网球肘”？如何判断是否得了“网球肘”？如何缓解“网球肘”导致的疼痛？为此，人民网采访了浙江中医药大学附属温州市中医院针灸推拿科中医师徐顶立。

徐顶立介绍，“网球肘”又叫做肱骨外上髁炎，是过劳性损伤的典型病例。外上髁位于肘关节外侧，是前臂的伸肌腱的止点，负责伸手腕、伸手指等动作。如果受到反复牵拉、劳损，止点肌肉可能发生炎症，导致疼痛，就出现了“网球肘”。

“‘网球肘’和网球确实有一些渊源，起初，医生发现这种疾病好发于网球运动员中。不过，网球肘不只是找网球运动员的麻烦，羽毛球运动员、乒乓球运动员、家庭妇女、从事体力劳动的人等，都可能患上这个疾病。”徐顶立指出，随着工作方式的改变，许多人需要长时间举着手机或敲击电脑键盘进行工作、学习和娱乐等活动，这也会导致手臂和前臂肌肉长时间处于紧张状态，从而增加患上“网球肘”的风险。另外，随着人年龄的增大，柔韧性下降，肌肉用力不平衡也会增加“网球肘”发病几率。

如何判断是否得了“网球肘”？徐顶立表示，“网球肘”通常会有以下症状：肘关节外侧酸痛；疼痛有时向上或向下放射，屈伸肘关节通常不受影响；手不能做用力握、拧、抓物等动作，否则疼痛会加重。他强调，如果确诊“网球肘”后，最主要的是注意休息。急性发作期时，要避免患肢拎重物或剧烈运动，应对患肢采取制动休息保护。一般患病时间短于3个月的患者，可以通过自我保护、康复训练、药物治疗等方法得到完全缓解。

为帮助患者缓解“网球肘”导致的疼痛，徐顶立介绍了以下3组拉伸动作：

手腕上下拉伸

手臂伸直，手掌朝下或朝下，用另一只手推手掌，感受前臂和手的拉伸感，每个方向各保持拉伸15秒。上下各拉伸1次为1组，每日3组。

腕部离心拉伸

将前臂放在桌子上，手腕伸出桌面边缘，前臂伸直，手掌朝下，手腕向上弯曲（最好配合0.5至1磅的重物进行练习），保持2秒左右，然后慢慢放松。30到50次为1组，每日2组。

手腕旋后运动

将手臂舒服地悬空放在桌面上，转动前臂，手掌朝上，用手握拳。接着在向下转动手掌时，用健侧手对旋转的拳头施加阻力，保持3秒左右。当前臂向内旋转时，慢慢地让施加阻力的一侧“获胜”。10次为1组，每日3组。

“拉伸运动时会有轻微疼痛感，但不会引起剧烈疼痛。若感到疼痛剧烈，应立即停止。”徐顶立强调。