如何选购适合自己的润肤产品？专家解答

选择合适的润肤产品，是保持健康肌肤的重要一步。从基础保湿到深层滋养，从天然有机到科技配方，市面上种类繁多的润肤产品，难免“乱花渐欲迷人眼”。如何科学挑选适合自己肤质的润肤产品？一起听听本期《人民优选来了》的专家建议。

本期指导专家：北京协和医院皮肤科主任医师晋红中