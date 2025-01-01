专家：医学科学数据成为战略性资源

当下，伴随新兴技术快速发展，大数据、人工智能等正深入渗透并影响着包括医学在内的诸多领域。在业内专家看来，生物技术与信息技术融合发展相互促进，已成为新一轮产业变革的重要驱动力，而医学科学数据正成为战略性资源。

2024年12月28日至29日，第四届中国医学信息学学科发展大会在北京召开。本次大会以“智能医学时代：医学信息学学科的创新发展”为主题，大会由中国医学科学院北京协和医学院(简称“院校”)主办，中国医学科学院医学信息研究所承办。

大会主席、中国工程院副院长、中国医学科学院院长、北京协和医学院校长王辰作题为“智能时代：医学信息学科的新质发展”的主旨报告。

他强调，人类的先进技术优先应用于医学和国防，此所谓“万学归医，万技归军”。生物技术(BT)与信息技术(IT)作为21世纪的两大热门技术领域，融合发展相互促进，已成为新一轮产业变革的重要驱动力。医学信息学作为“医学-卫生-健康”的赋能之术，在“促、防、诊、控、治、康”六个方面和“语、药、械、食、居、环”六种方法中发挥着重要作用。

王辰还表示，在人工智能飞速发展的当下，中国医学科学院北京协和医学院正在积极进行信息化建设战略布局，充分发挥数据要素价值，让人工智能真正赋能医学研究，以学科发展带动技术创新，促进医学领域新质生产力的发展。

中国工程院院士董尔丹指出，数智赋能医疗卫生事业高质量发展，大数据、人工智能等新兴技术正在重塑传统的医药卫生模式，AI赋能健康医疗有望成为我国健康科技跃升潜在突破点和增长点，医学科学数据成为了基础性和战略性资源。在这样的时代背景下，应以健康需求为指引、科技创新为驱动、科研管理为支撑，全力保障人民生命健康。

国家卫生健康委科教司规划评估处三级调研员施韵也强调，医学信息学作为信息科技和医学健康相结合的产物，是推动卫生健康科技高质量发展的一支重要力量。

她希望医学信息学学科在未来的发展中，统筹教育、科技、人才一体化推进，营造良好的创新环境，激发充沛的创新活力，加强成果的创新转化，因地制宜应用新质生产力促进学科高水平发展。

为加快我国智能医学复合型人才培养和学科建设步伐，大会举行了“全国高等学校智能医学工程专业第一轮规划教材启动仪式”，此外，大会举行了“医信杯”医学人工智能应用主题大赛启动仪式。