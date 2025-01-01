海南自贸港可临时进口少量特医食品和适量保健食品

记者2024年12月31日从海南省新闻办公室举办的发布会获悉，海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区(下称“乐城先行区”)内指定的医疗机构可临时进口已在境外合法上市的适量保健食品、临床急需的少量罕见病类以及少量特定全营养类特殊医学用途配方食品。

海南省政府近日出台《海南自由贸易港博鳌乐城国际医疗旅游先行区临时进口使用保健食品管理暂行规定》和《海南自由贸易港博鳌乐城国际医疗旅游先行区临时进口使用特殊医学用途配方食品管理暂行规定》(下称“两个《暂行规定》”)。

海南省市场监督管理局副局长林刚在发布会上介绍，两个《暂行规定》内容上涵盖进口特殊食品从申报、审评、审批、通关、使用规范、安全监管、风险控制、追溯等全流程工作要求，确保进口保健食品和特殊医学用途配方食品高效审评、顺利通关、食品安全和规范使用。

乐城先行区是中国的“医疗特区”，享有“特许医疗、特许研究、特许经营、特许国际医疗交流”等特殊政策，是国际创新药械进入中国市场的最主要通道。

据乐城先行区管理局副局长符祝介绍，截至目前，乐城已经有36家医疗机构开业运营，其中四川大学华西乐城医院等4家医疗机构的临床营养科已通过验收，确保政策落地即有应用场景。

当前，乐城先行区储备了一批欧美国家和日本等已上市的品牌特医食品、保健食品，其中包含针对罕见病类和肿瘤、糖尿病、肾病患者特定全营养特医食品，以及提升免疫力、骨关节健康、增强记忆力、抗氧化等功能类保健食品。

符祝说，乐城先行区已建成保健食品和特殊医学用途配方食品的全流程追溯信息化管理平台，可实现进口使用的保健食品和特殊医学用途配方食品从申请入园到消费者使用的全过程覆盖监管。