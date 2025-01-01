新版国家医保目录落地 北肿专家：不仅仅是为患者省钱

今天起，新版国家医保药品目录正式实施。目录新增91种药品，其中有26种肿瘤用药、13种罕见病用药以及15种慢性病用药，药品总数增至3159种。

除了新增药品，还有部分款抗癌药扩大了适应症的医保覆盖范围，这也意味着将有更多的癌症患者可以获益。

例如，本次，特瑞普利单抗注射液新增4项适应症成功纳入新版目录乙类范围，涉及肺癌、肾癌、三阴性乳腺癌等。

“肾癌发病率近几年在中国呈现不断上升的趋势，曾经排到全国肿瘤发病率的前十名，每年差不多新增七八万病人，对于中国来说，是一个很重的疾病负担。”北京大学肿瘤医院郭军教授接受中新健康记者采访时强调。

他说，肾癌是一个很特殊的疾病，近十几年，转移性肾癌经历了靶向治疗、免疫治疗、靶免联合三次重大革命性突破，但是疾病负担也成为病患面临的一大难题。

“此次，特瑞普利单抗扩大了适应症的医保覆盖范围，一方面，转移性肾癌患者治疗费用负担降低，另一方面，靶免联合治疗(阿昔替尼+特瑞普利单抗)这样的方案在更短时间里惠及到更多患者群体，也有助于推动肾癌治疗领域的发展进步。”郭军说。

在业内专家看来，我国自主研发的免疫检查点抑制剂快速纳入医保覆盖，治疗费用进一步下降至单次自付费用不足千元，极大地提高了药物可及性。这不但将大大降低患者疾病负担，还将推进疾病治疗方案的突破。

当然，这样的案例只是医保国谈中的一个缩影。

以此次国家医保药品目录调整为例，创新药的谈判成功率超过了90%，较总体成功率高16个百分点。新增的91种药品中，90种为5年内新上市品种。其中，38种是“全球新”的创新药，无论比例还是绝对数量，都创历年新高。

如今，经过七轮调整，累计已有149种创新药纳入医保药品目录。国家医保局医保中心副主任王国栋就曾表示，新药进入国家医保药品目录的速度不断加快，让参保群众能够及时享受医保改革及医药创新带来的红利。

医保药品目录调整的背后，是创新药的蓬勃发展。

数据显示，2018年至2023年我国1类创新药获批上市数量整体呈现上升趋势，2023年获批数量达35种，是2018年的4倍以上。截至2024年10月底，协议期内谈判药品累计受益8.3亿人次，累计为患者减负超8800亿元。