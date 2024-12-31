什么是诺如病毒？如何预防？重庆疾控解答

人民网北京12月31日电 （记者乔业琼）据重庆疾控微信公众号消息，诺如病毒是引起急性胃肠炎常见的病原体之一，人们常把它称为“冬季呕吐病”。具有明显的季节性，每年的10月至次年的3月为其感染高发季节。

诺如病毒感染的潜伏期通常为24至48小时。发病常以轻症为主，最常见症状是腹泻和呕吐，其次为恶心、腹痛、头痛、发热、畏寒和肌肉酸痛等。成人腹泻症状较为明显，儿童则呕吐症状表现更为显著。诺如病毒感染的病程通常较短，症状持续时间平均为2至3天。

日常生活中如何预防诺如病毒感染？

一是保持良好的手卫生。在餐前、便后、准备食物前和外出回家后，应遵循六步洗手法，使用肥皂和流动水至少洗手20秒。

二是重视食品安全和水卫生。确保食物煮熟煮透，特别是一些海鲜水产类；瓜果蔬菜类食物要清洗干净；烹饪加工食品时要做到生熟分开，避免交叉污染；喝开水或者合格的瓶装水，避免饮用未经处理的生水。

三是加强清洁与消毒。当家庭成员出现胃肠炎症状时，尽量使用专用厕所或者专用便器，使用含氯消毒剂对被污染的物品和表面进行彻底消毒；做好居室的日常清洁和通风，高频接触的表面和卫生间等关键区域定期消毒；确保厨房和餐具的清洁，及时处理垃圾，保持整洁卫生。

四是保持健康生活方式。养成健康的生活习惯，做到均衡饮食、充足睡眠和适度运动，增强身体抵抗力，预防被感染。