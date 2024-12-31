吃腌制食品需要注意哪些问题？湖南疾控发布相关提示

人民网北京12月31日电 （记者乔业琼）据湖南疾控微信公众号消息，开胃腌菜、传统腌制肉类，这类下饭神菜在带来美味的同时，也隐藏着潜在的健康风险，主要体现在高盐、高脂以及亚硝酸盐等问题上。科学健康吃腌制食品，需要注意以下事项。

控制食用量，减少用盐量

限制食用频率，偶尔吃即可，比如每周吃1次，每次咸鱼、腊肉的摄入量不超过100克。

如果当天吃腌制食品，其他菜肴中要少放盐，或者用腌制食品替代食盐，如雪里蕻炒腊肉时不额外放盐。

可选购市场上低盐腌菜，一般包装上会有“减盐”或“轻盐”标识，其钠含量会比普通腌制食品减少25%以上，如轻盐榨菜等。但要注意，也不能多吃。

烹调前水煮，食物巧搭配

腊肉等腌制肉制品烹调前用水煮5至10分钟，倒掉汤水，减少肉制品中亚硝酸盐的含量。

选择蒸、煮、炒的烹调方式，避免高温煎炸，产生更多的致癌物质。

搭配富含维生素C的蔬果，降低亚硝酸盐对身体的伤害，如甜椒、西兰花、小白菜、苦瓜、冬枣、猕猴桃、草莓等。维生素C能有效阻断亚硝胺的体内合成，另外，蔬菜水果富含膳食纤维，能促进排便，减少食物在体内停留的时间，从而减少有害物质的吸收。

饭后可喝点淡绿茶、酸奶，吃点水果，补充维生素和膳食纤维，增加身体抗氧化能力，促进代谢。