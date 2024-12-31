这种不起眼的微量元素，对身体可有大作用

人民网北京12月31日电 （记者乔业琼）据河南疾控微信公众号消息，碘是人体必需的微量元素之一，是合成甲状腺激素必不可少的重要原料，在维持机体健康的过程中发挥着重要的作用，健康成人体内的碘总量为20-50mg，平均为30mg。但机体不能合成碘，必须从膳食环境中获得。

碘缺乏病是由于人体缺碘导致的一组疾病和危害的总称。包括地方性甲状腺肿、地方性克汀病、 地方性亚临床克汀病，以及流产、早产、死产、先天畸形等”。

胎儿期和婴幼儿期缺碘，会影响大脑正常发育，严重的造成克汀病、聋哑、智力损伤等；孕期严重缺碘，会出现流产、早产、死产和先天畸形；儿童青少年缺碘，可影响智力发育、身体发育，造成运动、视觉、听觉障碍，突出的表现是甲状腺肿大；成年人缺碘可能会导致甲状腺功能低下，容易疲劳、精神不集中、工作效率下降。

要预防以上疾病，最佳方法就是科学补碘，而食用碘盐是防治碘缺乏病最安全、最有效的方法。目前，常用的补碘方法以食盐加碘为主，其他方式包括口服碘油丸，服用含碘药物及营养素补充剂，食用富碘食物等。在选择补碘方式时，可首先考虑食用加碘食盐及海带、紫菜等含碘丰富的食物。根据碘缺乏的程度，可以给育龄妇女、妊娠妇女和哺乳妇女等人群加服碘油丸。

同时提醒大家，吃盐很重要，但吃多少也很重要。《中国居民膳食指南（2022）》建议，成年人每天摄入食盐不超过5克，日常一定要控制好食盐的摄入总量，限制或减少生活当中“隐形盐”的摄入，保护心脑血管和甲状腺的健康。