长沙疾控提示：元旦、春节临近，注意预防呼吸道传染病

人民网北京12月31日电 （记者乔业琼）据长沙疾控微信公众号消息，冬春季是流感、支原体肺炎等呼吸道传染病以及诺如病毒感染等疾病的高发季节。元旦、春节临近，科学防疫、健康过节需注意以下几点：

一是做好防护，健康出行。外出旅行、探亲访友前，提前了解目的地传染病流行情况，做好防护准备。旅行途中，乘坐公共交通工具或前往环境相对密闭、人群密集的公共场所时，科学佩戴口罩。

二是积极接种疫苗。接种流感疫苗是预防流感最经济、最有效的方法。当前流感流行毒株与疫苗株匹配性良好，建议积极接种疫苗以尽早提供保护。老年人、慢性基础疾病患者等人群，还应接种新冠、肺炎球菌疫苗等。

三是勤洗手、常通风。经常洗手，特别是接触呼吸道分泌物后（如打喷嚏用手遮挡后）、饭前便后、外出回家后，使用洗手液等清洁剂在流动水下规范洗手。在做好保暖的前提下，每日开窗通风2至3次，每次不少于30分钟。

四是做好健康监测。出现发热、咳嗽或者咽痛等流感样症状时，尽量居家休息，避免前往人群密集的公共场所，症状加重应及时就医。

五是保持健康生活方式。规律作息、保证充足睡眠，合理膳食、均衡营养，适当锻炼，增强体质。

此外，也要注意不喝生水，选用卫生合格的饮用水或喝开水。食物加工制作要生熟分开，煮熟煮透。