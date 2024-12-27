寒冬至心脑血管“怕冷” 专家支招儿保健康

中新网上海12月26日电 (陈静 何佳楠)近期，上海气温急剧下降。低温和寒潮之下，心脑血管疾病的发病率会增加。 研究发现，不少心血管疾病患者死因与天气变化相关，冬季心血管病死亡率比夏季高41%。

“冬季是脑血管意外高发期。”冬雷脑科医院神经外科主任王威26日对记者表示，随着年龄的增长，人体血管的弹性会逐渐减弱，尤其在寒冷的天气，血管遇到冷刺激就会收缩，导致血压升高。对于本身就有高血压的人群来说，动脉瘤破裂的风险就会增加。

据介绍，脑动脉瘤是脑血管壁上的异常膨出。脑动脉壁先天性薄弱，在血流不断冲击下形成局部膨出，就像血管壁上吹起的一个气泡。这个“气泡”是藏在颅内的一颗“不定时炸弹”：当患者出现精神紧张、情绪激动、劳累、用力举重物、上楼等时，均可诱发血压增高而导致的脑动脉瘤破裂，造成蛛网膜下腔出血，严重者还会出现脑内出血，患者随时会出现生命危险。

王威分享了一个病例，本月，一名老人在晨练中突感剧烈头痛、全身乏力，随即失去意识并跌坐在地。在医院，经CT扫描后，医生诊断患者出现蛛网膜下腔出血并伴有脑室积血，进一步的血管造影检查后，医生确认其脑动脉瘤破裂，情况极为严重。经过动脉瘤介入栓塞治疗、开颅脑室外引流手术，患者最终苏醒。

冬季室内外温差较大，频繁的温度变化会使人体血管受到较大的波动压力，加剧动脉瘤破裂的可能性。对此，王威提醒民众，注意保暖、饮食均衡、适量运动，同时保持良好心态，定期检查、按时吃药。

这位专家表示，冷风嗖嗖的时候，老人尽量少出门，免得血管一收缩，心脏和大脑供血不足；温差大的时候，记得衣服要穿得合适，特别是头和手，别让它们冻着。冬天少吃点高热量的食物，别让胆固醇和血脂往上飙；多吃点肉、饭、水果和蔬菜，让血管保持健康。王威提醒，冬天，老人每天动一动，散散步或者打打太极，血液循环就会好很多。早上冷的时候别太剧烈运动，等太阳出来，气温升高了再出去活动。他提醒民众定期去医院检查，特别是有心脑血管疾病的朋友，记得按时吃药，别自己随便改药量和频率。

做好这些，冬天罹患心脑血管疾病的风险就能大大降低。这位专家表示，万一觉得不对劲，比如脸歪了、走路不稳或者说话困难，赶紧找医生帮忙。(完)