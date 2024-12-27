职工医保账户跨省共济正在推进中

新华社电 国家医保局昨日发布消息，截至12月9日，全国所有省份已将职工医保个人账户共济范围扩大至“近亲属”。参保人可通过线上途径绑定近亲属关系，实现职工医保个人账户的共济。

2021年，国办印发文件，将职工医保个人账户使用范围从职工本人，扩大到其参加基本医保的“配偶、父母、子女”；今年7月，国办再次印发文件，进一步将职工医保个人账户共济亲属的范围由“配偶、父母、子女”，扩大至其参加基本医保的“近亲属”，共包括兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。

国家医保局最新数据显示，2024年1月至11月职工医保个人账户共济3.25亿人次，比1月至10月增长0.42亿人次；共济金额444.53亿元，比1月至10月增长75.45亿元。

从共济地域看，同一统筹区（通常是同一个地市）内共济3.00亿人次，共济金额393.17亿元；省内跨统筹区共济2536.01万人次，共济金额51.36亿元。

从共济用途看，用于支付在定点医疗机构就医发生的个人负担的医疗费用343.08亿元，用于支付在定点零售药店发生的个人负担的费用20.72亿元，用于参加居民基本医保等的个人缴费74.80亿元。9月份进入居民医保集中缴费期后，9月、10月、11月职工医保个人账户用于参加居民基本医保等的个人缴费金额分别达到12.28亿元、27.51亿元、30.21亿元。

目前，全国所有省份已实现职工医保个人账户省内跨统筹区共济，跨省共济工作正在推进中。

内存

全国医保码用户超12亿人

国家医保局昨日公布的数据显示，医保码上线5年来，全国医保码用户已超12亿人，覆盖31个省（区、市）和新疆生产建设兵团，接入93万家定点医药机构。

医保码是全国医保线上业务唯一身份凭证，让医保事项“指尖”可办、“无卡就医”成为现实。过去5年，国家医保局积极推动医保服务的适老、适幼化升级，极大改善了“一老一小”的医保服务体验。目前，全国已有超2.5亿人绑定医保亲情账户，30个省（区、市）支持刷脸就医。

“下一阶段，医保数字化服务将迈向智能化时代。”中国人民大学中国保险研究所所长魏丽说，这需要各级医保部门、各地医疗机构、平台企业多方协同、积极探索，从亲民、便捷和易获得等方面持续提升医保服务质量。