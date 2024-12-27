首儿所通州院区主体结构封顶

本报讯（记者 蒋若静）昨天上午，随着最后一根钢梁吊装成功，首都儿科研究所附属儿童医院通州院区（以下简称“首儿所通州院区”）主体结构工程顺利封顶。首儿所通州院区坐落于通州区宋庄镇，总建筑面积18.64万平方米，分南北两个地块，南地块以医疗为核心，北地块以教学、科研、行政办公为主。新院区规划设置800张床位，涵盖30个临床科室以及6个医技科室，设计日门诊量为4800人次。新院区将于2026年年底前竣工，2027年正式投入使用。

新的通州院区如何设计建设？据介绍，该院区按照“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”的标准建设，汲取了通州大运河舒展、弯曲、柔美的线条特点，采用了多种色彩渐变效果，打造庭院式的医疗空间布局，为患者的治疗康复、医护人员工作生活创造舒适环境，充分体现了以人为本、蓝绿交织、城景交融、文化传承、舒缓宜人的建筑文化内涵。

新院区将处处彰显“智慧”，将按照“智慧医疗、智慧服务、智慧管理”三位一体的医疗信息化建设理念，打造具有儿科特色的智慧医院。其中，将运用AI、5G、互联网+等技术，为患者提供覆盖预防、治疗、康复和自主健康管理的全流程一体化服务，简化就诊环节，实现医疗服务从院内向患儿家庭的延伸，改善就医体验。新院区还将整合医院人、财、物等数据资源，构建医院运营管理决策支持体系，提高精细化运营管理水平，实现多院区信息服务同质化、数据资源共享化和医院管理智能化。

首儿所通州院区将涵盖哪些服务？据介绍，该院区将继续坚持“所带院”的特色，科研与临床紧密结合。新院区建成后，将设置大型科研仪器公共实验平台、实验动物中心、遗传资源样本库以及5个儿童相关疾病研究中心，包括儿童罕见病研究中心、消化系统先天发育性疾病研究中心、出生缺陷结构性畸形研究中心、儿童发育与营养组学研究中心、感染病原学研究中心。同时，在疑难危重症诊断与治疗、临床研究、疾病防控、医学人才培养、医院管理等多个医疗领域持续发力，均衡布局优质医疗资源，补齐公共卫生服务短板，缓解儿科医疗资源紧缺的现状，充分彰显首儿所的辐射带动作用和品牌影响力。

未来，首儿所朝阳院区将主要承担核心区及周边地区患儿基本医疗、急诊急救服务，建成儿童国际医疗中心和儿童保健中心；通州院区将立足全北京、辐射全国，为患儿提供高质量的综合医疗服务，包括疑难杂症诊治以及急危重症救治等全方位保障和服务，建成世界一流、守正创新、人民满意、研究型创新型的示范儿童医院。

首儿所相关负责人表示，此次主体结构封顶为后续工程建设奠定了坚实基础，首儿所通州院区将继续砥砺前行，以高规格的建设标准和高品质的医疗服务，为儿科医疗健康服务体系建设添砖加瓦，助力建设儿童友好型城市，加强“小小孩儿”健康保障，实现儿科优质医疗资源扩容，全力打造一所温馨、安全、高效的儿童友好医院，守护儿童健康成长。