积水潭医院回龙观院区二期周日起运营

本报讯（记者 武文娟）昨天，北京青年报记者从北京积水潭医院获悉，北京积水潭医院回龙观院区二期将于12月29日正式运营。目前，该工程已经进入工作设备调试及院内模拟运行阶段。

走进北京积水潭医院回龙观院区二期的一楼大厅，工人们正在对大楼进行设备调试及清洁工作。住院服务中心的医务人员也在对住院系统进行最后的调试。作为优化提升“回天地区”医疗服务能力的重点民生工程之一，位于昌平区回龙观镇回南北路上的北京积水潭医院回龙观院区二期，总建筑面积14万平方米，地下4层，地上15层，比一期建筑面积增加了一倍，包含病房、急诊、医技科室，承担国家骨科医学中心的科研任务。共设置500张床位。

北京积水潭医院院长助理鱼锋介绍，二期启用后将以骨科创伤为主，设置手外科、脊柱外科、足踝外科、运动医学科、骨肿瘤科、小儿骨科、矫形骨科、创伤骨科8个骨科门诊。“未来三分之二的北京积水潭医院骨科大夫都将在此坐诊。积水潭医院所有的骨科科室都将在此设置。”鱼锋还介绍道，二期中还建设有39间现代化的骨科手术室，满足未来骨科手术需求。

二期的建成也优化了整个回龙观院区的科室布局。以急诊为例，整个院区的急诊室都将安排在二期大楼里，面积达到4000平方米，较此前增加了4倍。同时，二期的病房硬件也有了提升，所有病房都是2人或3人间，每间病房都装有电视和独立卫生间。每个病床上设有监护系统的网络接口，方便护士站和医生办公室通过监护仪对病人的病情进行实时监护。在智慧诊疗方面，二期也升级了病患住院服务流程。患者既可以在现场办理住院手续，也可通过自助办理机办理，还可在手机上通过北京积水潭医院小程序直接办理住院，简化了住院流程。

未来，积水潭医院回龙观院区将成为北京北部地区以骨科、烧伤为特色的三级甲等综合医院，主要承担回天地区及城市北部居民医疗服务保障功能。同时作为非首都功能疏解的示范工程，这里还将承接新街口院区部分疏解功能。“现阶段来北京积水潭医院就诊的患者中有70%来自京外省份。而随着回龙观院区进一步扩大、投用，这里的患者服务范围也会更加广泛。未来二期投用后，还将疏解新街口院区100个床位的任务。”鱼锋介绍，待二期工程正式投用后，积水潭医院回龙观院区还将紧锣密鼓地对一期进行改造。

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文/本报记者 武文娟