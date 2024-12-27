消费新趋势激发新活力

2024年，中国经济运行总体平稳、稳中有进，其中国内消费贡献良多，显示出内需市场的巨大潜力。特别是随着新中式、以旧换新等消费新趋势持续涌现，消费市场得到正向激发，焕发出新的活力。

从消费市场整体发展看，11月份，我国社会消费品零售总额达4.38万亿元，同比增长3.0%。这一数据表明，尽管面临巨大压力，但在国家政策的支持下，我国消费市场保持了强大韧性，消费者信心稳步回升。特别是最近一段时间，消费品以旧换新等扩内需促消费政策进一步落地显效，市场销售增长加快，升级类商品较快增长，线上消费活力提升，服务消费稳定增长，这些积极因素为各类企业发展提供了有力支撑。

互联网技术的普及应用、数字经济的跨越式发展也在快速塑造新的消费环境。数据显示，1月份至11月份，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为26.7%，占比较1月份至10月份提高0.8个百分点。随着电子商务的飞速发展，在线购物逐步成为主流消费模式，消费者实现了足不出户“看天下”到“买天下”的升级。在这一发展过程中，涌现了许多新的消费热点，如贵州抹茶、新疆三文鱼、雅安鱼子酱等“隐藏款土特产”通过互联网进入大众视野，乃至成为网红产品；各类社交圈快速兴起，带动“圈子”周边产品持续热销。

改变的不只是消费模式，还有大众消费观念。一方面，消费者在理性消费的同时，开始寻求更多具有个性化、功能化的升级产品，为消费市场带来了更多发展机遇；另一方面，消费多样化升级路径愈发明晰，绿色、智能、健康等消费理念逐步深入人心。这些新趋势反映了消费者在购买行为、消费模式等方面的变化，商家需要密切关注这些趋势，更好满足消费者需求，实现更优发展。