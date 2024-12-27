“12356”将成为全国统一心理援助热线

本报北京电（记者王美华）12月25日，国家卫健委举行新闻发布会。国家卫健委医政司副司长邢若齐介绍，近日该委设置了全国统一的心理援助热线电话号码“12356”，将为公众提供心理健康教育、心理咨询、心理疏导、心理危机干预等健康公益服务。

国家卫健委要求，“12356”热线在2025年春节或元旦前后投入运行。到2025年5月1日前，各地现有心理援助热线将全部与“12356”热线连接，实现一个号码接通心理援助热线。同时，各地要结合实际，设置一定时间的过渡期，确保原有热线号码和“12356”均可接通。

原则上，每个设区的市（含直辖市、州、盟等）至少开通1条心理援助热线，每条心理援助热线至少设置2个心理援助热线座席，并配备足量符合要求的热线咨询员，每日提供不少于18小时心理援助服务。设区的市（州、盟）如果暂不具备设置条件，可以由省级热线承担相应功能。

国家卫健委表示，各级卫生健康行政部门要加大培训监督指导力度，加强专业队伍建设，积极推进心理援助与110、119、120等服务热线和综治维稳工作等建立联动机制，提升心理援助效能。

“如果公众需要咨询心理健康知识或有心理困扰情绪问题，均可以拨打12356。”邢若齐说，未来国家卫健委也将要求各地根据接听量的增加情况，采取扩容保障服务措施，提高接通能力和服务水平。