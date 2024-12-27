从“肠”计议，守护“第二大脑”（健康中国 奋发有为）

近日，一则获奖消息引发了广泛关注——由首届岐黄学者、中国中医科学院望京医院脾胃病（消化）科主任魏玮主持完成的“常见功能性胃肠病‘脑肠同调’新治则及疗效评价方法”荣获北京市科学技术进步奖一等奖。2019年新版《北京市科学技术奖励办法》发布以来，该项目是唯一获得此奖励一等奖的中医药临床类研究。

什么是“脑肠同调”？大脑与肠道之间存在怎样奇妙的关系？本报记者就此采访了魏玮。

胃肠道是人体的“第二大脑”

一紧张就想拉肚子，生气时常感觉肠胃不舒服，吃美食时会感到心情愉悦，而饥饿时脾气变得暴躁……日常生活中，不少人都有过这样的体验。

“其实，胃肠道不仅是消化器官，还是情绪的表达器官，它可以反映并影响我们的心情状态。”魏玮介绍，西医在情绪方面主要关注焦虑和抑郁两个维度，中医则将情绪分为“七情六欲五志”共18个维度。其中，“七情”分别为喜、怒、忧、思、悲、恐、惊。中医传统理论认为，五脏与情绪紧密相连，适度表达情志有益身心健康，但过度则易伤身。

“《黄帝内经》提出，‘胃不和则卧不安’，也就是说，胃肠不舒服就会出现休息不好的表现；相反，休息不好也会导致胃肠不舒服。”魏玮表示，它实际上强调了消化系统与中枢神经系统之间的紧密联系。

这一理念与现代医学研究不谋而合。

国际上，1998年，“第二大脑”概念出现，胃肠道又被称为“腹脑”“肠脑”，即肠管和肠道神经系统、肠道微生物形成人体的“第二大脑”。2012年，“脑-肠-微生态轴”理念被提出，研究者认为脑肠间存在双向交互作用。2016年，国际功能性胃肠病的权威专家组织罗马委员会提出，脑肠互动异常是功能性胃肠病发病的共性病理机制。

“这个‘第二大脑’与我们的主脑——大脑之间有着复杂而密切的联系，形成了一个被称为‘肠脑轴’的系统。在这个系统中，大脑和胃肠道能够相互传递信息，使得大脑能够影响胃肠道的功能，而胃肠道也会反过来影响大脑的功能，包括人们的情绪。”魏玮表示，对应到临床诊疗实践，治疗相关疾病不能只从单一的消化系统或者单一的中枢系统出发，不能“头痛医头、脚痛医脚”，而要想办法两者兼顾、同时治疗。

在临床实践中，一些消化系统疾病不仅诊断具有挑战性，疗效也欠佳，如胃食道反流病、慢性萎缩性胃炎、功能性消化不良、炎症性肠病等。魏玮介绍，对此，西医没有很好的应对办法，而中医虽然有办法，但缺乏循证医学证据，换言之，中医治疗疗效的指标体系亟待建立完善。

于是，魏玮带领团队在传承中医药传统优势的基础上，结合多年临床实践，结合“脑-肠-微生态轴”科学内涵，提出了“脑肠同调”的治疗理念，它强调通过调节肠道健康来改善大脑功能，反之亦然。

“脑为神明之枢，主宰人体的生命活动，即中枢神经系统，是主管全身知觉、运动和思维、记忆等活动的器官；肠为脾胃及大小肠，统指消化道；调，指让机体达到‘和合’的和谐状态，包括内服、外治、心理疗法、运动疗法等。”魏玮介绍，“脑肠同调”主要体现在中枢对情感、认知等的调节以及借助脑-胃-肠轴对消化系统的调节。

“肠病要治脑，脑病要治肠”

为了验证“脑肠同调”这一理念的有效性，魏玮带领团队进行了大量基础实验和临床研究。临床研究证实，中药能够同时作用于中枢和消化系统，发挥治疗作用，脑肠同调可以实现脑病治肠、肠病治脑，具体治法包括辛开苦降调枢法（治疗功能性消化不良）、温肾健脾调枢法（治疗腹泻型肠易激综合征）及调枢启神法。

“消化系统疾病难治之处就在于其病理生理机制复杂，是跨器官、跨脏腑类的疾病。我们提出‘脑肠同调’，就是同时治疗中枢神经系统与消化系统，我们有自己原创的手段、方法、实验数据和临床试验等。”魏玮表示，中医的“脑肠同调”思路体现了整体观念和辨证论治的特色，从循证医学角度探究了压力、焦虑、抑郁等情绪与功能性胃肠病的密切关系，也得到了临床验证，它是东西方医学交融互鉴的结果，也为消化系统疾病的多维度诊疗开辟了新的途径。

2022年9月，以“基于多学科视角的‘脑-肠-微生态’前沿与技术”为主题的香山科学会议第733次学术讨论会在北京召开。据介绍，香山科学会议是中国科学院和科技部高级别的闭门研讨会，来自国内20余家单位的多学科、多部门的40余名专家学者应邀参加了会议。魏玮被聘请担任此次会议的执行主席，他在报告中表示，“脑-肠-微生态轴”关键环节在中医药疗效机制中的作用是未来“脑肠同调”理论与实践的重点研究内容，也是中医药在胃肠病领域中的重要发展方向。

以此次“常见功能性胃肠病‘脑肠同调’新治则及疗效评价方法”项目为例，团队首次基于“概念-领域-方面-条目”四级结构，创制了中西医诊疗评价量表体系；建立了功能性胃肠病、肠易激综合征医生报告的症状量化推荐表单，完整构建了功能性胃肠病医生、患者报告结局复合评价体系。临床研究显示，该体系具有良好的信度和效度。

“这个奖（北京市科学技术进步奖一等奖）是对我们团队工作的认可，我们感到非常荣幸和自豪。”魏玮表示，团队目前还在做进一步的探索性工作，比如提出“脑病要治肠”，癫痫、抑郁症、阿尔兹海默症、健忘症、孤独症等，都可以通过治疗肠道获益。当前，他们正在和国内顶尖研究团队合作，以这种思路治疗阿尔兹海默症，已经有见效的患者。

“目前针对胃肠疾病，我们有两大研究重点。”魏玮介绍，一是功能性胃肠病，中医药在治疗上有着不可替代的优势。这类疾病发病机制复杂，涉及人体多个系统，如果只从胃肠系统来治疗，效果有限。中医主张采取个性化治疗，整体调节，通过多靶点发挥作用，团队目前正在做研究，希望把其中的机制讲清楚、说明白。二是重大疑难疾病，例如在消化道肿瘤防治方面，团队通过中医药的研究，初步证实中医药在防止胃癌从萎缩到肠化阶段发展中的有效性。目前，团队正在进行更深入的研究，以进一步探索中医药在胃癌防治中的作用。

中西医结合要做好“加减乘除”

近年来，消化系统疾病诊疗技术取得了突飞猛进的发展，胃肠内窥镜及磁控胶囊内镜等技术、设备的出现和应用，不断为人类打开认识消化系统疾病的窗口。

“中西医两种医学是从不同的维度去研究患者的同一个疾病，各有优缺点。”魏玮介绍，西医对人体和疾病的认识，以“还原论”为主要方法，借助于现代科学仪器的发明，从器官、组织一直认识到细胞、基因等，西医重视检测指标，注重疾病的病因和结果，但有时难以全面还原到人体整体；而中医讲究“系统论”，擅长从整体看疾病，但存在不确定性、随机性，有时重复性较差。

本科学中医，硕士学西医，博士又回到中医，这是魏玮从医之路的轨迹。在他看来，中医和西医是两门不同的技术，但都是为了治病救人，医生最好都精通。

“临床医生看病，既要有还原论思想，更要具备系统论思想。”魏玮说，在临床中，他的诊疗流程是这样的：首先必须明确西医和中医的诊断，只有在明确诊断的前提下，才会给患者提供相应的治疗方案，然后该做内镜的做内镜，该用西药的用西药，该手术的手术，该中医调理的中医调理，将中医和西医的优势有机结合，以达到最佳的治疗效果。

“中医和西医应该相互融合、相互借鉴，而不是对立排斥。如今，这两种医学已到达了一个非常好的交汇点，尤其对于重大疑难疾病，中西医结合是一个绝佳的融合方式。”魏玮强调，每种医学都有其长处和短处，中西医结合是基于不同团队长期合作的成果，并非简单的“拉郎配”，也不是攀高枝，没必要争论孰强孰弱，而应以患者利益为核心，将中医和西医的优势相结合，为患者提供更好的医疗服务。

在魏玮看来，中西医结合的难点在于如何将两种医学体系有机地结合起来——西医有西医的优势，例如精确的诊断和手术技术；中医也有中医的特点，比如整体观念和个体化治疗，但要将两者结合起来，需要深入的研究和临床实践。

“例如，我们团队正在做的大肠息肉防治研究，就是结合中西医的优势来进行的。”魏玮介绍，大肠息肉是大肠癌的重要前兆，90%的大肠癌来源于大肠息肉。西医通常通过肠镜切除息肉来预防大肠癌，但息肉容易复发，这让患者和医生都陷入焦虑。这时，中西医结合的方法就显得尤为重要，“我们正在通过中药调理和药效物质基础的研究，探索防止息肉复发的有效方法，并深入研究其作用机制和靶点。”

“在中西医结合的治疗中，我们要做好‘加减乘除’的工作。”魏玮解释，所谓加法，就是中医与西医相结合，要最大限度地增强患者的获得感；减法，是要最大限度地减轻患者的就医痛苦、降低医疗费用；乘法，是要最大限度地扩大中西医结合的效果；除法，则是要找到中医和西医这两种不同学科之间的最大公约数，使它们能够更好地协同工作。