以旧换新激发市场活力 智能家居赋能美好生活

消费品以旧换新如何助力激发市场活力？家居消费市场有哪些新变化、新趋势？科技创新如何赋能家居产品？12月12日，人民网“万商万品 万象焕新”百日直播行动专场系列直播“智能焕新 美好家居再升级”走进北京居然之家北四环店，不仅为网友们解答了这些问题，更为直播间的网友们带来专属福利。

北京居然之家北四环店携手西门子、卡萨帝、TOTO、法恩莎、爱依瑞斯、蕾丝六大家居品牌，结合“以旧换新”相关政策在人民网抖音和人民网消费抖音同步进行智能家居专场直播。直播过程中不仅展示了健康消费、绿色消费、智能消费趋势下的新产品与新技术，还为消费者提供多种福利，进一步激发消费新动能，为家居消费注入新活力。

“智能焕新 美好家居再升级”专场直播。

今年以来，新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新政策在释放消费潜力、拉动投资增长方面发挥了积极作用。北京居然之家北四环店总经理苏红梅说：“北京居然之家专门打造了智能家居体验中心，是为迎合数智化商业时代打造的新零售线下实体空间，除传统家居品类外，还覆盖有智能穿戴设备、智能手机、智能机器人、智慧家庭操作系统和智能化生活服务平台等多个智能产品品类，满足消费者个性化和多元化消费需求。”

西门子一直以来都致力于为消费者提供高品质的家电产品。在以旧换新方面，西门子也推出了优惠政策，支持消费者对更优质、更智能、更环保产品的需求。“结合‘以旧换新’国补政策，西门子与北京居然之家北四环店一起将福利再加码，为消费者提供三重补贴，为年末家电消费市场再‘添柴’。”作为西门子品牌代理商，北京得力京城商贸有限公司总经理王毅说。

随着数字技术与实体经济的不断融合，家居智能化成为消费新时尚。“卡萨帝基于消费者对高端、智能化的家电产品需求增长，提供全流程高端体验和一站式解决方案。无论是在家中的沙发上惬意休憩，还是在外出途中匆忙赶路，都能掌控家中的智能设备，轻松调节家居环境。”作为卡萨帝品牌代理商，北京汇通兴业科技有限公司总经理高迎华说。

随着社会经济发展和人们消费水平提高，智能卫浴产品也越来越受到消费者关注，年轻消费人群除了关注产品科技感，还更看重产品性价比，以及整体的购物体验。“人们在选择卫浴产品时，更加注重产品的智能化功能，也更关注健康抑菌特性，例如法恩莎的马桶结合搭载帕斯卡智能冲水系统、净澜釉技术、UV紫外线杀菌技术等，为家居生活提供了健康防护。”北京法恩莎总经理李庆元介绍说。

近年来，消费者对家居产品的舒适度、个性化和智能化的需求日益增长，更加注重产品能否满足其对于品质生活和独特风格的追求。爱依瑞斯家具有限公司总经理隋艺昆介绍说：“我们的沙发在款式上呈现多样化、精细化与个性化的特点，其独特设计能够满足用户对不同风格的追求。在智能化方面，沙发通常配备多种智能调节功能，如电动靠背调节、电动座位调节、沙发前后近身调节等，能够根据用户的不同需求和身体状况，提供更加舒适的体验。”

如今，很多绿色、健康的消费理念已经贯穿在家居消费中。当前我国新型消费不断拓展，绿色消费、健康消费正成为消费新趋势。蕾丝中国区总经理宋杰说：“蕾丝床垫始终坚持创新驱动，将数智技术融入产品设计，通过数据监测睡眠状况，反馈消费者睡眠习惯，引导消费者改善睡眠习惯，为消费者提供智能、健康、舒适的睡眠解决方案。”

“TOTO一直致力于环保技术的研发与应用，部分产品采用了节水技术，如节水型马桶等，通过优化冲水系统，在保证清洁效果的同时，减少了水资源的浪费，推动可持续发展。”作为TOTO品牌代理商，金隅商贸业务一部经理赵国胜介绍。

10月17日起，人民网启动“万商万品 万象焕新——百日直播行动”。活动期间，人民网将整合优势资源，联合更多力量，做优服务生态与推广推介。助力释放消费潜力、拓展消费场景、打造消费业态，服务人民美好生活，诚邀各界共同参与，合作联系邮箱：rmwzb@people.cn。