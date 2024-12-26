肛瘘别拖延 尽早手术很重要

肛瘘是一种常见的肛肠科疾病，主要由直肠和肛管周围的感染性脓肿引发。男女老幼均可发病，但多见于青壮年男性，婴幼儿中男孩的发病率亦不低。

普通人怎样辨别自己是否患有肛瘘？

湖南中医药大学第二附属医院肛肠科大主任王真权做客“人民好医生”客户端直播间时说道，肛瘘通常表现为自瘘口反复流出脓性、血性、黏液性分泌物，可伴有瘙痒、红肿、排便不畅等。

肛瘘是肛门直肠周围脓肿的后遗症，肛腺感染是目前公认的形成肛瘘的最主要原因，95%以上的肛瘘皆由此引起。另外，肛门外伤感染，肛管直肠的一些特异性炎性疾病（如克罗恩病、结核、溃疡性结肠炎等），恶性肿瘤、糖尿病等全身疾病也可能引起肛瘘。

得了肛瘘一定要动手术吗？

王真权表示，这个问题的答案并不是绝对的。婴幼儿肛瘘的自愈性是小概率事件，家长不能抱有侥幸心理。当肛瘘患儿症状反复或位置较深、形态复杂时，还是应尽早进行手术治疗。

而对于成年人，肛瘘形成后一般不能自愈，手术是目前主要的治愈方法。肛瘘有间歇期和发作期，间歇期无明显症状，此时可不用药，发作期出现流脓、红肿、疼痛等症状，如果不能立即手术，可采取药物治疗暂时缓解症状。手术是治疗肛瘘的主要手段，基本原则是：去除病灶、通畅引流，尽可能减少肛管括约肌损伤，保护肛门功能。

预防复发的措施有哪些？

王真权说道，正确的手术方式和操作是减少复发的基础，术后应遵医嘱按时换药、定期复查，及时发现并处理问题。调整饮食、生活习惯。注意局部清洁，如每次排便后用清水清洗肛门但不要过度擦洗，更换透气性好的内裤，避免细菌滋生。

肛瘘本身不具有传染性，不会通过直接或间接接触传染，但是肛瘘患者所使用的清洁用品比健康的人所沾染的细菌多，在日常生活中要注意隔离，肛瘘患者自身也要更加注意清洁。