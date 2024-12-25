专家热议：重视科普和MDT在肿瘤防治过程中的积极作用

2024“人民好医生·金山茶花计划”总结交流于近日在北京举行。多位来自肿瘤防治领域的专家，围绕提高肿瘤防治同质化水平、加强肿瘤防治科普等话题进行探讨。专家们建议，推进肿瘤同质化管理、诊断和治疗，不仅要通过多学科会诊模式（MDT）促进多学科之间的深度融合，还应加强科普在肿瘤防治过程中的积极作用，不断增强人民群众健康福祉。

肺癌的规范治疗需要多个学科、多个环节的紧密配合。福建省肿瘤医院首席专家、肿瘤内科主任医师黄诚说：“肺癌是恶性肿瘤中发病率较高的癌种之一。近年来，肿瘤学科发展速度加快，呈现出亚专科发展和专病化发展的趋势，从病理诊断到分子诊断、影像诊断等各种专科发展也非常迅速。基于‘大肿瘤’观念，外科不仅要学习内科治疗，内科也要了解外科知识，才能参与肿瘤MDT，且在MDT过程中进行多个学科知识的融合和交流。”黄诚认为，肿瘤MDT模式可以有效助力病情同质化管理、诊断和治疗，让患者在治疗过程中获益最大化。

“放化疗是肿瘤治疗的基本手段，由于需要不同科室的医生实施，所以多学科配合很重要。多学科模式将不同科室集中起来，同时接诊一个病人，可以帮助病人一站式解决不同问题，同时也能帮助每个学科克服弱点、发挥优势。”江苏省肿瘤医院病区主任曹国春说，“除了解决资源不平衡外，MDT还能帮助年轻医生快速成长，提高规范化诊疗水平。因为年轻医生加入MDT后，不仅可以直观地学习专业基本知识，积累丰富的临床经验，也能及时学习各科室带头专家缜密的逻辑思维和推理判断能力，获得快速成长。此外，MDT还能进一步提高规范化诊疗和同质化诊疗水平，助力从‘以疾病为中心’向‘以病人为中心’转变，让病人少跑冤枉路，获得优质的医疗服务。”

“科普不仅在肿瘤防治过程中非常关键，在早筛早诊早治方面也尤为重要。”福建医科大学附属协和医院胃外科主任黄昌明说，“科普可以帮助公众增强科学防治胃癌的意识和能力，一旦公众对胃癌有了认识，就可以通过践行健康生活方式、早期筛查定期复查等行为来预防，降低胃癌对人体的伤害。早期胃癌治疗生存率较高、预后效果和生存质量较好，所以社会各界要积极发挥科普在肿瘤防治过程中的作用，使得胃癌做到早筛早诊早治，不断增强人民群众健康福祉。”