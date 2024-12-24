肯德基启动两年来首次调价 “疯四”等套餐优惠不变

2024年12月24日，全球知名快餐品牌肯德基启动了调价，是该品牌近两年来首次产品价格调整。

据悉，此次调价平均涨幅为2%，具体调整范围在0.5元至2元不等，旨在更好地适应市场成本变化，确保企业能够持续稳定健康发展。

肯德基相关负责人表示：结合运营成本的变化，公司会定期评估谨慎调整价格结构。值得注意的是，尽管部分产品价格有所上调，但肯德基广受欢迎的优惠套餐，如“疯四”特惠、“疯日”活动、“OK餐”以及“儿童餐”等，将维持原价不变。这一举措旨在继续为消费者提供性价比高的用餐选择，满足不同消费群体的需求，同时也充分考虑到了顾客的消费习惯和忠诚度。

肯德基1987年来到中国内地，一直致力于为消费者提供卓越的餐饮体验，并始终保持对市场动态和消费者多元需求的关注。肯德基一直没有停止创新，以原味鸡的创新为例，2024年，肯德基对经典产品原味鸡进行创新，经过反复试验，成功开发了不少新产品。这些新产品丰富了肯德基的产品线，受到了消费者的热烈欢迎。在服务模式创新方面，肯德基也走在了前列。针对咖啡市场的激烈竞争，肯德基推出了肩并肩的新模式，将肯悦咖啡与KFC店开到一起，共享资源，实现了快速发展。目前，肯悦咖啡已经拥有600家门店，成为真正意义上的专业咖啡品牌。

如今，对部分产品进行调价，也是肯德基对市场的挑战和机遇的积极回应。肯德基负责人进一步表示，未来，肯德基将在继续提供高品质餐饮服务的基础上，密切关注消费者需求的变化，努力为消费者带来更丰富的选择和更优质的服务。