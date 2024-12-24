为生命争取每一分钟（大健康观察）

“没想到在家门口就能实现无导线心脏起搏器的植入，而且术后恢复良好，已顺利出院。”患者李正（化名）说。

“无导线心脏起搏器体积小、无需连接导线、无需皮下埋置囊袋，具有创口小、风险低的优点。”主治医生靳宜静表示。今年10月，位于海南省儋州市的海南西部中心医院，为患有“三度房室传导阻滞”的李正，顺利植入了无导线起搏器，开创了海南岛西部地区无导线起搏器植入术的先例。

海南西部中心医院是海南省区域卫生规划建设的三级甲等医院。重点推进省级临床医学中心建设，进一步提升各学科影响力，始终坚持医院公益性……2023年以来，海南西部中心医院以重点学科建设为抓手，打造多学科协同发展布局，为医院高质量发展筑牢坚实的发展基础。

创伤救治一键启动

“一名因车祸导致的多发伤患者正由东成镇送往，患者意识模糊，血压偏高，血氧尚稳，尺桡骨骨折。请神经外科、骨科团队立即到急诊科待命，现在是15时52分。预计患者20分钟后抵达急诊科。”今年4月的一天下午，海南西部中心医院院前急救团队发来紧急警报。

“神经外科团队收到！骨科团队收到！手术室团队收到！”获取患者病情后，急诊科主任陈庆雄在海南西部中心医院“创伤救治一键启动”平台发出信号。医院立即启动创伤TTA（创伤中心创伤救治团队）应急预案，各相关科室迅速进入备战状态。

16时16分，伤者被推进了急诊大厅；20时36分，手术顺利结束；10天后，患者顺利出院。医院各个团队紧密配合，抓紧救治过程的每一分钟，与死神赛跑，守护每一位患者的生命安全。

过去，海南省大部分三甲医院集中在海口地区，而其他市县医疗设施、医疗水平相对落后。为做到小病不出县、大病不出岛，近年来，海南推动医疗资源合理有效下沉，有效提升了全省基层医疗诊治能力和急救能力，让老百姓在家门口就能获得更好的医疗服务。

据了解，自海南西部中心医院筹建省二级创伤救治中心以来，急诊接诊创伤患者大概10152例/年，其中收治入院2016例/年，严重创伤救治成功95%以上。

“双绕”流程快速救治

今年5月，居住在儋州市中和镇的陈生（化名）突然感到胸闷和胸痛，症状持续了40多分钟。他随后前往当地卫生院接受初步检查。

首诊医生根据陈生的症状，初步诊断为急性ST段抬高型心肌梗死。由于当地医疗设施和资源的限制，医生决定将陈生紧急转运至海南西部中心医院，以便进行更深入的治疗。

当天12时57分，海南西部中心医院收到了患者信息，并让医生曾垂旭即时通信，为转运过程中的患者提供实时救治指导。13时01分，陈生到达医院后，立即接受了医院指定的“心梗一包药”治疗，并启动了“双绕”流程——绕过急诊科和病房、直接将患者转运至导管室进行急诊PCI手术。

“为确保手术的顺利进行，心内科冠脉介入团队提前启动了导管室，并开通了绿色通道，做好了迎接患者的准备。”曾垂旭介绍。14时42分，患者顺利到达导管室；14时49分，开始实施穿刺；14时52分，开始进行造影；14时54分，导丝成功通过病变血管；15时11分，成功植入了一枚支架；15时15分，手术圆满结束。

手术仅用了40分钟，陈生的胸痛症状迅速缓解，生命体征稳定。这位42岁的男性急性心肌梗死患者得到了成功救治。通过胸痛中心绿色通道“双绕”，从患者到达医院大门，再到导丝通过病变部位，整个过程仅用了12分钟，这一速度远超国家胸痛中心要求的90分钟。

今年4月，海南西部中心医院的13家医联体单位全部通过了国家认证。各个胸痛救治单元通过网络互动平台紧密联络，居民在任何一家胸痛救治单元就诊时，其心电图可以通过网络平台快速上传至海南西部中心医院胸痛中心平台，迅速获得专家的诊断和治疗建议。这为儋州市及周边区域的急性胸痛患者建立了快速诊断通道，大幅缩短了胸痛患者的就医时间。

海南西部中心医院持续推进五大救治中心的建设。截至今年10月，胸痛中心已完成了国家再次认证；危重孕产妇救治中心已成功救治了141例危重孕产妇，救治成功率达到100%；创伤中心的建设也深入推进，建立了“创伤救治中心一键启动”机制，有效缩短了专家团队的应急响应时间。全年累计组织急诊科、骨科、重症医学科、麻醉科等多个学科对76起道路交通事故、高处坠落伤、生产事故致伤的298名患者开展紧急救治，抢救成功率达到99.2%，较往年有显著提升。

“健康圈”不断扩大

家住木棠镇的何青（化名），今年70多岁，长期遭受咳嗽的困扰，持续了10余年之久。而前往那大镇求医，往返需耗费两个小时的车程，这让他感到颇为不便。自从海南西部中心医院呼吸科副主任医师邝向东开始在木棠镇中心卫生院定期坐诊，何青每当感到不适，便前往该卫生院接受治疗。“现在往返就20分钟，还有三甲医院的医生看病，后续随访我的病情，非常方便。”何青说。

木棠镇中心卫生院主治医师吴俊君回忆起一个案例：“之前有一名村民被蜜蜂蜇伤，出现休克症状。我们的医生对病情判断不够准确，幸好有邝医生相助，及时为患者静脉输液，患者才醒过来。”通过传帮带的方式，邝医生向基层医生传授了大量医学知识。

不久前，海南西部中心医院医疗集团（总院）与儋州市妇幼保健院、洋浦经济开发区医院、干冲卫生院、三都卫生院、白马井镇中心卫生院、木棠镇中心卫生院、光村镇中心卫生院7家分院签订远程病理、消毒供应协议，明确了资源共享工作流程、双方职责等相关内容，推动优质医疗资源进一步下沉至分院。

近年来，儋州不断优化卫生健康服务体系，稳步推进城市医疗集团建设，有效提升了基层卫生院的医疗服务能力。据介绍，海南西部中心医院医疗集团（总院）与分院加强远程病理诊断合作，有助于提高各分院在常规及疑难杂症诊断方面的质量和效率，确保病理诊断的安全性，降低医疗诊断费用，减轻患者的经济负担。

“我们将继续发挥总院综合优势，推动优质医疗资源下沉，助力分院全面提升医疗综合服务能力，努力实现区域内医疗服务同标同质，让基层百姓在家门口‘好看病、看好病’。”海南西部中心医院医疗集团（总院）负责人表示。

（毛亚晶参与采写）