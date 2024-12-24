深化改革 求真务实 勇于担当 广西扎实推进医保事业高质量发展

今年以来，广西壮族自治区医疗保障局认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照自治区党委、政府的工作要求，坚定不移深化改革，不断提升医保管理服务水平，促进“三医”协同发展和治理，群众的医疗保障待遇和质量不断提高，健康福祉稳步提升。

多层次医保体系不断健全完善

巩固拓展全民参保成果。广西2024年度全区基本医保参保人数5109万人，参保覆盖率保持在97%以上；职工医保、居民医保目录内住院费用基金支付比例稳定在86%和72%左右。

强化三重保障制度梯次减负作用。完善基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重梯次减负的基本医疗保障制度体系，落实待遇清单制度，大病保险政策范围内报销比例不低于60%，最高报销比例可达90%；全区符合参保条件的脱贫人口和监测对象基本医保参保率达100%。实施医疗救助精细化管理，累计支出医疗救助资金约159亿元，惠及困难群众4167万人次。将72个适用于门诊治疗的高价、罕见病等国家谈判药品纳入门诊单列统筹支付。落实积极生育支持措施，将辅助生殖项目纳入医保，报销比例达60%左右。加强商业健康保险、慈善捐赠、社会参与的其他保障力量与三重保障制度相衔接，多层次医疗保障体系不断健全完善。

广西加快推进长期护理保险制度建设，目前，已覆盖自治区本级和南宁市215.09万名参保职工，1.6万个失能人员家庭获益，年人均减负2万元左右，切实减轻失能人员经济负担。

深入推进“三医”协同发展和治理

深入推进医保支付方式改革。全区2170家定点医疗机构实行按疾病诊断相关分组（DRG）付费，加快推进广西DRG分组权重方案（2.0版）落地实施，完善特例单议、预付金等六大工作机制，引导医疗机构规范诊疗行为。提前完成全区2023年度医保基金清算任务，累计拨付相关定点医疗机构预付金55.43亿元，助力公立医疗机构高质量发展。

常态化开展药品耗材集中带量采购。已有782个常用药品和79类医用耗材集采结果落地执行，有效减轻群众就医负担。建设中国—东盟医药区域集采平台，赋能防城港国际医学开放试验区高水平开放发展，推动中国医药“走出去”。

深化医药价格改革治理。开展药品医用耗材网采率专项治理，药品网采率提升至99%，高值医用耗材网采率提升至85.22%。推进挂网药品价格治理，开展同通用名、同剂型、同规格、同厂家“四同”药品价格治理，累计完成“四同”挂网药品价格调整2800余种，平均降幅达21.33％。

有升有降调整医疗服务价格。建立医疗服务价格动态调整机制，动态调整1001项医疗服务价格，支持公立医院特别是国家区域医疗中心建设。到2023年底，全区公立医院药品收入占医疗收入的比重已从2019年的29.3%下降到25.02%，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查及化验收入）占医疗收入的比例从2019年的29.59%提高到33.38%，推动医疗机构收入结构优化调整。

加强医保基金常态化监管。实行飞行检查三年行动计划，智能监管全流程应用，推动监督检查全覆盖，积极推动医保药品追溯码信息采集试点和构建“反欺诈”系统一专区两平台。

持续优化医保公共服务

推动医保领域“高效办成一件事”。2024年，新生儿“落地即参保”一站式报销累计免垫付医疗费用4.19亿元；生育医疗费用实现出院直接结算，生育津贴“即申即办”拨付办理时长缩减到4个工作日，降低单位用工成本12.23亿元。全区职工医保个人账户共济实现线上办理，并将家庭共济范围从直系亲属扩大到近亲属，462.2万人次共享改革红利。

大力推动医保服务“网上办”“掌上办”。42项医保服务事项实现全流程网办，医保码激活使用达3066万人，医保移动支付和电子处方流转落地应用，群众就医更便捷。加强异地就医直接结算服务，区内群众看病就医“免备案”，10种慢特病相关治疗费用实现跨省直接结算，全区累计有1.9万家定点医药机构开通跨省异地就医直接结算服务，直接结算惠及参保群众711.42万人次。

经过不懈努力，广西医保改革的广度和深度不断拓展，改革成果不断显现，人民群众的获得感不断增强。

数据来源：广西壮族自治区医疗保障局