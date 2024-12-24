陕西发现药用真菌新物种秦岭隐孔菌

本报西安电 （记者龚仕建）近日，陕西理工大学生物科学与工程学院研究团队在洋县朱鹮国家级自然保护区发现并确定了大型药用真菌隐孔菌属新物种——秦岭隐孔菌，系全球范围内新发现的该属第三个物种。目前，该研究团队正在开展秦岭隐孔菌的人工培育试验。

隐孔菌是一类珍稀大型药用真菌，具有抗炎、抗病毒以及治疗气管炎、哮喘等疾病功效，其药用价值已被列入药典《新华本草纲要》。该类群真菌的主要形态特征为子实体扁球形，木栓质，菌盖边缘钝圆，无柄或偶尔有柄，孢子成熟后于近基部形成一个弓形孔口，使子实体形如空囊。

此前，已发现的该属其它两个物种，分别为首次报道于国内的中华隐孔菌和北美的遮孔隐孔菌。

该团队解修超教授、王勇博士、宋玉博士经过2年多的探寻，先后获得4份标本，在此基础上开展了形态学和多基因分子系统学研究。所采集标本的子实体个头较大且菌肉较厚，具有浓郁的芳香气味，只腐生于马尾松树桩上，微观形态特征和分子数据也与同属其它两个物种区别明显。最终确认其为新物种，并正式命名为秦岭隐孔菌。

“此前关于隐孔菌的研究主要围绕子实体化学成分分析，分类学研究较少。”宋玉介绍，此次秦岭隐孔菌的发现，再次有力证明了秦巴山区丰富的药用真菌资源及其巨大的开发应用潜力。