撸猫一时爽 当心猫抓病

撸猫一时爽，一直撸猫一直爽……如今，养猫、吸猫已经成了不少年轻人缓解压力、寻求情感慰藉的重要途径。不过，要留神，喵星人的一抓，很有可能带来疾病。

今天，就给大家介绍一种由猫抓、猫咬带来的传染性疾病——猫抓病。

八成感染者是年轻人

猫抓病是由汉赛巴尔通体病毒经猫抓、咬后侵入人体而引起的感染性疾病。

猫抓病是全球性疾病，我国该病呈逐年上升趋势，80%发病者年龄在21岁以下，14岁以下儿童接触新获得的宠物猫崽后发病较为多见。值得注意的是，流浪猫该病毒感染率更高，在与流浪猫接触时需注意安全，防止被猫抓、咬伤。

小猫爪带来的大麻烦

猫抓病的临床表现多变，以轻症居多。

红斑性丘疹 被猫抓、咬后局部出现一至数个红斑性丘疹，疼痛不显著；少数丘疹会变为水疱或脓疱，偶可穿破形成小溃疡，1至3周留下短暂色素沉着或结痂而愈合。皮损多见于手、前臂、足、小腿、颜面、眼部等处，可因症状轻微而被忽视。

局部淋巴结肿大 抓伤感染后1至2周，淋巴结呈现肿大，以头颈部、腋窝、腹股沟等处常见。初期触摸时较硬，有轻微触痛，大小1至8厘米，部分患者淋巴结化脓、偶尔破裂。肿大淋巴结一般在2至4个月内自行消退，少数持续数月；邻近甚至全身淋巴结也见肿大。

全身症状 大多有轻微发热、疲乏；厌食、恶心、呕吐、腹痛等胃肠道症状，伴体重减轻；头痛、脾肿大、咽喉痛及结膜炎。结膜炎伴耳前淋巴结肿大是猫抓病的重要特征之一。

少见表现和并发症 脑病、严重的慢性脏器损害、关节病等。其他偶尔可见：短暂性斑丘疹、多形红斑、血小板减少性紫癜、腮腺肿大、多发性血管瘤和内脏紫癜等。

脑病在临床上常表现为脑炎或脑膜脑炎，发生于淋巴结肿大后1至6周，患者病情一般较轻，很快能够恢复。脑脊液中淋巴细胞及蛋白质正常或轻度增加。重症患者的症状常持续数周，可伴昏迷及抽搐，但多数于1至6个月完全恢复，偶尔致残或致死。

猫抓病大多可自愈

如何知道自己是不是得了猫抓病？患者有猫狗接触、抓咬史，就诊后通过临床皮肤试验、血清验检等测出汉赛巴尔通体即可确诊。

猫抓病多为自限性，一般2至4个月内可自愈，治疗以对症治疗为主。淋巴结化脓时可由医生穿刺吸脓以减轻症状，必要时在2至3日后重复进行。淋巴结肿大1年以上未见缩小者可考虑进行手术摘除。

对于重症患者，如高热者、伴发脑炎者及免疫缺陷者（HIV感染等）宜及时采用抗生素联合治疗，临床治疗周期通常在2周以上。

多数患者预后良好（除并发严重脑病者），病死率＜1%。淋巴结肿大＞5cm时，肿大常可持续1至2年。

文/张岑 白卉 刘亚 张超凡（北京协和医院）