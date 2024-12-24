吃这些抗骨松药 拔牙种牙要注意！

随着人们年龄增长和激素水平的降低，骨质疏松往往悄然而至，特别是老年男性和绝经后的女性，因此很多人开始服用抗骨质疏松药物。

与此同时，牙齿缺失、牙周疾病等口腔问题在老年人中也常有发生。如果您有严重的口腔疾病或者准备拔牙、种牙，服用这些抗骨质疏松药物时，可要小心了！

这些抗骨松药或增颌骨坏死风险

双膦酸盐类药物 这类抗骨质疏松药有阿仑膦酸钠、唑来膦酸、利塞膦酸钠、伊班膦酸钠和米诺膦酸等。

这类药物会导致颌骨坏死，虽然发生率很低，但用药剂量和用药时间的增加也会增加相关风险。如果您患有严重口腔疾病，例如严重的牙周炎，需要拔牙、种牙或要进行牙科手术，不建议使用此类药物。

地舒单抗 地舒单抗引起颌骨坏死是十分罕见的情况，但随着地舒单抗治疗时间延长、用药剂量增加，颌骨坏死的风险也会增加。

治牙和吃药 最好打个时间差

如何降低颌骨坏死风险？请在开始服用双膦酸盐治疗骨松前，完成必要的口腔手术，完全恢复后再启动药物治疗。

已使用双膦酸盐治疗的患者，若需要进行复杂侵入性口腔手术时，建议暂停双膦酸盐治疗3至6个月，再实施口腔手术。且术后3个月如无口腔特殊情况，可以恢复使用双膦酸盐类药物。

对于服用地舒单抗的患者，同样建议在开始治疗前将口腔手术计划提前告知医生。在治疗期间，需要保持良好的口腔卫生习惯，避免拔牙、种牙或牙科手术等治疗。如必须进行牙科手术，不要临近地舒单抗的给药时间，并由专科医师评估。

停药或延迟治牙同样有风险

如您在用药过程中需要进行口腔手术，也请您不要盲目停药或过度延迟牙齿治疗时间，停药可能会增加骨折风险。

过度延迟拔除发炎的牙齿也会增加颌骨坏死的风险。还请您咨询医生，遵医嘱执行。如果拔牙等牙科手术不可避免，在手术前后使用抗生素、采用抗菌漱口液也是预防颌骨坏死的有效措施。

总之，在使用双膦酸盐类和地舒单抗治疗骨质疏松时，应注意口腔问题，拔牙、种牙需谨慎。与此同时，在日常生活中也要保持健康的生活方式，戒烟限酒，保持口腔卫生，定期口腔检查，安全用药。

文/徐微（北京老年医院）