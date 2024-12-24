干眼症盯上年轻人 这个屏幕病怎么破？

冬季寒冷干燥，一些医院眼科接诊的干眼症患者人数比平日多了30%，其中年轻人的数量明显增加。长时间面对电脑、手机等电子设备，使越来越多的年轻人受到眼疲劳、眼干涩、异物感等问题的困扰，干眼症已成为新的“眼部危机”。今天，应急总医院眼科主任、主任医师王应利就来跟大家聊聊，如何应对这个“屏幕病”。

干眼症的三个罪魁祸首

干眼症，又称角结膜干燥症，是一种由于泪液分泌不足、泪液蒸发过快或泪液成分异常而导致的眼部不适症状。据相关统计数据显示，全球范围内干眼症的发病率呈逐年上升趋势。

泪液分泌不足 可能是由于年龄增长、内分泌失调、自身免疫性疾病等因素导致。这些因素会影响泪腺的正常功能，导致泪液分泌减少。

泪液蒸发过快 与长时间使用电子设备、室内干燥、眼部化妆品使用不当等因素有关。长时间盯着屏幕会减少眨眼的频率，导致泪液蒸发过快；室内干燥和眼部化妆品使用不当也会加速泪液的蒸发。

泪液成分异常 可能是由于眼部炎症、药物使用不当等原因导致。这些因素会改变泪液的成分，使其无法有效地滋润和保护眼睛。

六成“霸屏”年轻人眼干燥

据统计，我国干眼症患者约有3.6亿人，且发病趋势日益年轻化，甚至一些学龄前儿童也未能幸免。

王应利主任介绍说，患干眼症的年轻人，大多从事IT、设计、文案等需要长时间使用电子设备的工作。这些患者的特点主要表现为：眼睛干涩、疲劳，伴有刺痛感、异物感，有时还会出现视力模糊、畏光等症状。

一项针对年轻上班族的调查研究显示，在每天使用电子设备超过8小时的人群中，干眼症的患病率高达60%。年轻人长时间盯着屏幕，眨眼的频率减少，导致泪液蒸发过快，加上冬季室内干燥，空气流通不畅，进一步加剧了干眼症的发生。此外，年轻人工作压力大、生活节奏快，缺乏足够的休息和锻炼，也容易导致眼部疲劳和干涩，使得年轻人成为干眼症的高发人群。

识别眼睛的求救信号

干眼症不仅会影响患者的日常生活和工作，还可能对眼部健康造成长期损害。干眼症患者常常感到眼睛疲劳、干涩，严重时还会出现刺痛感、异物感，影响阅读和书写。

此外，干眼症还可能导致视力下降，甚至引发角膜炎、结膜炎等眼部疾病。对于年轻人来说，干眼症还可能影响他们的心理健康，导致焦虑、烦躁等情绪问题。

如果干眼症得不到及时有效的治疗，可能会导致眼部疾病的进一步发展。例如，角膜炎、结膜炎等眼部疾病可能会引发更严重的视力问题，甚至导致失明。

因此，一旦出现眼睛干涩、异物感、烧灼感、畏光、视物模糊、视力波动等这些异常信号，就应该立即引起足够重视，并尽快前往医院进行专业的眼科检查。

得了干眼症还有救

轻度干眼症 对于轻度的干眼症患者，通过改善生活习惯，如减少长时间使用电子设备、注意眼部休息、保持环境湿润等，同时配合使用人工泪液等药物，往往能够有效缓解症状，甚至达到治愈的效果。

中度或重度干眼症 对于中度或重度的干眼症患者，可能需要采取更综合的治疗措施，包括物理治疗、药物治疗以及手术治疗等。经过规范的治疗和长期的护理，也有很大机会能够改善病情，逐步恢复眼部的正常状态。

收好这份养眼秘籍

预防干眼症的关键在于改善生活习惯和工作环境。以下是一些有效的预防措施：

合理用眼 避免长时间连续使用电子设备，每隔一段时间就休息一下眼睛，眺望远方或做眼保健操。这有助于缓解眼部疲劳和干涩。

保持室内湿润 冬季室内干燥时，可以使用加湿器来保持室内湿润，减少泪液蒸发。同时，注意保持室内通风，避免空气过于干燥。

注意眼部卫生 避免用手揉眼睛，定期清洁眼部化妆品和眼部污垢。这有助于减少眼部感染和炎症的风险。

调整饮食 多吃富含维生素A、C、E等抗氧化物质的食物，如胡萝卜、菠菜、西兰花等。这些食物有助于保护眼部健康，减少干眼症的发生。

增加户外活动 适当的户外活动可以促进眼部血液循环和新陈代谢，有助于缓解眼部疲劳和干涩。同时，户外活动还可以让眼睛得到充分的休息和放松。

调整屏幕亮度与色温 将电子设备的屏幕亮度调至适宜水平，并选择接近自然光的色温，以减少对眼睛的刺激。

定期眼科检查 即使没有出现干眼症的症状，也应定期进行眼科检查，以便及时发现并处理眼部问题。

文/莫鹏（应急总医院）