家长如何与青春期孩子拉近关系？

孩子步入青春期后，总是把自己关在房间里，学习成绩也不断下滑。我试图跟他好好沟通，可他总是不耐烦，或是沉默以对。我担心这样下去他的未来会受到严重影响，可又不知道该如何打破这个僵局。我该怎么样走进孩子的内心，修复我们的亲子关系？

专家观点

清华附中大兴学校心理老师、CPS注册系统注册助理心理师刘子慧：青春期是一个孩子身心发展的关键时期，他们进入自我认同的探索和对独立性的追求的阶段，可能会经历情绪波动和行为上的不稳定。面对青春期孩子的变化，如何深入孩子的内心世界，拉近与孩子的关系，并妥善管理自己的情绪，成为家长的一项新的挑战。那么，我们应从何处着手，以实现这些目标呢？

首先，父母应当给予孩子积极的反馈。青春期的孩子往往敏感而多思，家长需要为孩子营造成就感，这是拉近亲子关系的关键。例如，我们希望孩子能够热爱学习、自主学习。如果家长总是唠叨和督促，虽然短期内可能有效，但从长远来看，这并不利于孩子自我规划能力和自信心的培养。通过关注孩子正向和积极的行为，观察他们的优势和进步，鼓励他们做得好的地方，给孩子带来希望感，孩子才能持之以恒，更愿意付出努力。

其次，提升父母对孩子情绪的觉察和敏感性。父母需要敏锐地感知孩子行为背后的想法，理解孩子行为和情绪背后的原因。青春期孩子面临的主要问题之一就是情绪问题。无论是脾气急躁、情绪波动大，还是不愿意上学、不愿意与家长沟通，这些背后往往都是情绪问题在起作用。当孩子出现情绪时，家长首先不应急躁，而应观察孩子的变化，觉察到孩子的情绪，耐心倾听孩子的想法，接纳孩子的情绪，并帮助孩子寻找情绪背后的原因，寻找解决问题的方法。如果总是父母在说，担心孩子没听到，那么孩子可能会更加不愿意与父母沟通。

第三，父母应该从自我管理情绪做起。如果家长总是唠叨、责骂孩子，孩子可能会变得更加不听话、难以管教，甚至变得消极自卑、自我否定。长期处于这样的阴影下，对孩子的成长，甚至成年后的生活，都可能产生不良影响。家长可以学习一些调节情绪的方法，如深呼吸放松法、积极暂停角、正念冥想等。当家长能够管理好自己的情绪时，不仅能够保护孩子的心理健康，还能促进亲子关系的积极发展。

最后，尊重孩子的个性至关重要。人是有差异的，理解孩子有时候做不到某些事情，并不是因为他们不愿意去做。例如，有的孩子天生多动，注意力难以集中，他们很难长时间坐在那里学习。理解这一点，父母的心态也会有所改善。同时，父母可以从不同的角度看待孩子的特性，比如孩子虽然多动、注意力不集中，但他们的创造力可能特别出色，或者运动能力很突出。这样看到孩子积极的一面，加上鼓励和陪伴，保护孩子的自尊心和自信心，在此基础上再创造机会锻炼孩子的能力。每个孩子都是独一无二的，可能需要不同的方法来应对。同时，拥有良好的亲子关系，长此以往的耐心和持续的努力是关键。

文/本报记者 叶婉