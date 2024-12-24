北京口腔医院本周六将搬迁至新建院区

本报讯（记者 蒋若静）近日，北京青年报记者从北京口腔医院了解到，天坛院区即将整体搬迁至新建主院区。新建主院区位于北京市丰台区樊家村路9号，占地面积6万平方米，总建筑面积133580平方米，是天坛院区的5倍。新建主院区设有口腔综合治疗台430台、床位130张，自12月19日起开始局部试运行。目前，试运行情况平稳，已基本具备正式开诊条件，将于12月28日正式开诊，同时，天坛院区将不再提供医疗服务。

为方便患者就诊，北京口腔医院新建主院区尽可能为各种出行方式的患者提供便利，采取人车分流设计，自驾车前往医院的从西北门进入，左转即可到达地下停车区；乘坐公共交通工具前往医院的，步行进入东南门即是门诊楼入口，东门即是急诊区入口。

据了解，新建主院区的口腔综合治疗台和住院床位数较天坛院区大幅增加，整体接诊能力将有显著提升。新增全身CT设备，提升医疗服务能力。新增麻醉重症监护室（AICU)，强化疑难、重症患者术后管理。新开设国际医疗部，打造多元化高品质口腔医疗服务平台。

通过建设智慧医院，新建主院区的就诊流程不断优化。其中，优化提升“北京口腔医院医疗服务系统”功能模块，集成预约挂号、取号报到、就诊导航、智能导诊、互联网诊疗等实用功能，就诊导航功能可以提供从家到诊疗科室的院内院外一体化导航服务，在院内通过AR实景导航和智能路径规划，让患者就诊更加方便快捷。病房配备了床旁视频呼叫、自助点餐和娱乐系统等，使住院患者更方便更安心。提供检查、检验结果、发票票据等线上自助查询服务，减少患者等候时间。新增院内智能物流系统，对医疗器械、耗材等进行点对点专门传送，节省人力的同时提高医疗服务效率。

为保证医疗安全，新院区全面加强感控方面的投入，严格做好感控管理，让患者就诊更安心。预装水路消毒设备，对所有接入牙椅的诊疗用水进行持续消毒，切实解决口腔水路污染问题。所有诊室安装全新风系统，空调回风口配套空气净化装置，保障室内空气洁净，避免交叉感染。医疗器械集中消毒供应，通过智能物流追溯系统，实现全院器械清洗消毒灭菌全流程管理。

需要注意的是，从2024年12月25日17:00至12月28日8:00，北京口腔医院天坛院区仅开放口腔急诊诊疗服务，不再提供门诊医疗服务；12月28日8:00起，新建主院区全面开放门诊、急诊和住院诊疗服务，天坛院区不再提供医疗服务。