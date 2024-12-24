国际药物信息协会将首个终身成就奖颁给一位中国人

在创立60年后，国际药物信息协会（DIA）将第一个“终身成就奖”颁给了一位中国人：全国政协常委、经济委员会副主任，中国国际经济交流中心理事长毕井泉。他曾担任国家食品药品监督管理总局局长。

作为全球知名的非营利性医药专业协会，DIA是推动药物创新、医学发展的全球学术平台，拥有来自80多个国家的1.8万多名会员，总部设在美国华盛顿，在中国、欧盟、日本、印度、中东和拉美区设有办事机构。

DIA全球董事、DIA中国顾问委员会原主席李自力告诉中青报·中青网记者，DIA每年都会在全球范围内选出“DIA全球卓越奖”，但颁发“终身成就奖”还是第一次。

就连获奖人本人事先都不知情。12月19日，中美举行一场名为“促进全球合作，保证药品安全、有效和质量可控”的圆桌论坛。论坛由DIA主办，毕井泉率领中国代表团参加，美方代表包括美国食品药品监督管理局（FDA）全球政策与战略副局长、FDA供应链安全办公室负责人、美国药典（USP）对外事务高级副总裁以及强生、礼来、诺华、阿斯利康等跨国药企高层。

论坛一开始，DIA总裁兼首席执行官马尔万·法特哈拉就为毕井泉颁发了“终身成就奖”。

“我们说好了，给他一个惊喜。”李自力说。此时的华盛顿，节日气氛浓厚，一些正在休假的美方与会者特地赶来，会见中国客人。

据李自力介绍，筹备这场论坛的时间很短，颁奖是法特哈拉的提议，“感谢毕井泉先生长期以来在推动药物创新和国际合作方面卓越的领导力和非凡的胆识。”

做出这个决定时，整个DIA团队几乎都已放假。秘书不在，法特哈拉自己找了定制奖牌的机构，把颁奖词和亲笔签名镌刻上去。李自力说，为了写那段颁奖词，他们商量着改了又改，等他看到奖牌时，发现和上一版又不一样了，“足以看出他（法特哈拉）的重视”。

在毕井泉看来，这个奖项不是给他个人的，而是代表国际社会对中国改革开放的肯定、对中国生物医药产业发展的认可、对中美合作的期待——他基于这样的理解接受这份荣誉。他曾在很多场合提到，目前，中国批准上市的创新药占全球14%，在研新药项目的数量占全球35%。2023年中国在研新药项目对外转让技术94起，成交金额430亿美元，主要的交易对象是美国。此外，中国医疗资源丰富，在中国开展临床试验，效率高、成本低。支持创新药发展，正在成为各有关部门和全社会的共识。

“世界生物医药的发展离不开中国。”毕井泉说。2017年6月，毕井泉担任局长的国家食品药品监督管理总局正式成为国际人用药品注册技术协调会（ICH）成员，标志着中国医药行业与国际标准接轨，DIA则是促进双方沟通的重要平台。

“这一奖项也是对中国几代药监人持续致力于建立‘科学化、法治化、国际化和现代化’药监体系的不懈努力的由衷敬意。”李自力说，中美代表都在圆桌会议上强调“国际合作的重要性”，气氛很融洽，“让人看到希望”。

在李自力看来，健康领域，世界各国谁也离不开谁，因为“所有人都可能成为病人”，合作关乎全人类的福祉。DIA始终致力于增进国际理解，“信任为基，合作为道”。

12月19日颁奖那天，李自力向与会者们展示了一组照片：今年5月召开的第十六届国际药物信息大会暨2024DIA中国年会上，大屏幕播放了2017年5月毕井泉与特蕾莎·穆林博士的一张合影，后者是当时FDA药品审评与研究中心战略办公室主任及ICH管理委员会主席。镜头拍下他们为中国加入ICH达成原则协议而握手——大会全场1000多人自发站了起来，为“合作”鼓掌。