推动个人养老金高效运转

在全国36个城市或地区先行落地两年多后，近日，个人养老金制度正式推开至全国，为更多老百姓打理养老钱提供了新选择。

当前，随着人民生活水平提高，满足多样化养老需求、有效提升群众的老年生活质量，成为社会保障体系建设的一项重要目标，而个人养老金制度正是立足于这一目标的制度安排。自2022年试点实施以来，个人养老金持续扩面提质，保持了良好的发展势头，如今已有超过6000万人开通了个人养老金账户，专项产品已扩容至836款，成为广大民众共享金融发展成果的新途径。

我国个人养老金制度起步较晚，受金融市场影响，产品收益有时不及预期，部分基金产品存在一定投资风险，一定程度上导致“机构热、居民冷”“开户热、缴存冷”等现象。作为一项运用市场机制改善民众老年生活的制度安排，个人养老金应着力提升资金的使用效率，确保养老资金在金融市场中获得稳定成长，只有这样才能进一步激发人们的参与热情，持续做大资金池，使个人养老金成为值得民众信赖的重要投资工具。

个人养老金与金融市场是相辅相成的，养老资金的储备与增值离不开金融市场作用的发挥，而长期稳定的养老资金投入也是稳固金融市场的“压舱石”之一。中央金融工作会议明确提出，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。这为全力推动个人养老金与养老金融协同发展提供了遵循、奠定了基础。

一方面，要提高投资效率，让养老资金更高效地运转起来。在做好养老金融这篇大文章的过程中，经营主体应创新金融服务、拓展投资渠道、丰富金融工具箱，推出种类多样、与养老密切相关、符合个人养老金特点的金融产品。赋予参与者自由投资选择权是个人养老金制度的突出优势，各类金融机构应不断拓宽个人投资选择的广度，针对不同年龄阶段、不同风险承受能力、不同知识结构、不同投资偏好的群体设计推出目标长远且收益稳健的养老金融产品。发挥不同类型金融行业的特点，提供全生命周期养老金融规划服务，通过产品与服务的持续优化不断提升个人养老金的投资效率。

另一方面，应进一步提升养老金融知识素养。当前，个人养老金制度推广过程中存在“只开户不缴费、只缴费不投资”现象，究其缘由，是不少投资者缺少养老金融知识，对个人养老金政策仍不够了解，既影响了其参与投资的意愿，也制约了对养老金融投资方案的选择，进而影响到个人养老金系统的运行效率。对此，相关部门、金融服务机构应继续加大对个人养老金政策的宣传力度，让广大民众更深入地意识到参与其中的重要性。有关部门可充分利用新媒体等资源，建立专业化、公益性养老金融教育平台，以浅显的语言，运用线上线下相结合的方式，向广大人民群众普及金融知识。金融机构可以定期在居民中开展专业化、公益性的免费咨询活动，就民众广泛关注的金融问题答疑解惑。