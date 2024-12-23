吴晓滨：创新药物及疗法升级更迭 助力肿瘤治疗进入“慢病管理时代”

2024“人民好医生·金山茶花计划”总结交流于近日在北京举行。中国药促会副会长，中国化学制药工业协会副会长，百济神州总裁、首席运营官吴晓滨分享说，随着抗肿瘤创新药物和疗法的升级更迭，肿瘤治疗逐步进入“慢病管理时代”。

中国药促会副会长，中国化学制药工业协会副会长，百济神州总裁、首席运营官吴晓滨

“肿瘤防治要得以进一步规范化、精准化、具有创新性，实现‘到2030年实现全人群、全生命周期的慢性病健康管理’，仍有很长的路要走。”吴晓滨说，为实现这一目标，创新药行业要将注意力集中在全球运营模式和全球研发优势上，创造中国参与全球同步早期临床的契机。

“支持国内研究者开展‘以临床价值为导向’的研究探索，加快研究成果的转化和临床应用至关重要。”吴晓滨说，要直面世界范围内的日常临床需求与挑战，尽可能为提升中国肿瘤治疗诊疗水平和临床科研能力搭建赋能交流的平台。

此外，吴晓滨认为，在建设健康中国的道路上，中青年医生发挥着中流砥柱的作用。他说：“要支持中青年医生积极参与肿瘤临床科研和探索，不定期打造临床科研能力培训、国际临床科研学术交流、临床科研工具书开发等项目，以全面助力培养高素质的肿瘤医学创新人才。”