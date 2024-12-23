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“新质驱动 创新生态”  2024人民好医生大会在厦门召开

2024年12月23日12:31 来源：人民网

12月21日，由人民健康主办、厦门市卫健委支持的2024人民好医生大会在福建厦门召开。院士专家、医院管理者、地方政府负责人以及大健康行业代表围绕“新质驱动 创新生态”进行跨界深度对话，共同探索医疗健康领域创新生态，助力加速医疗健康产业新质生产力的形成与壮大。

(责编：曹淼、李源)




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