湖南“国家队”医生接力援疆 留下“带不走”的医疗技术

“我们医院的医生在过去十年间，通过接力的形式跨越千山万水去到新疆，不仅开展医疗服务，还对当地医生倾囊相授，留下了一批‘带不走’的医疗技术。”谈及与新疆的故事，中南大学湘雅三医院党委副书记、院长江泓如数家珍。

2024年是湖南省对口支援新疆吐鲁番市的第26年，作为援疆工作的重要内容，医疗援疆是直接服务老百姓的民生工程。2023年5月，湘雅三医院普外科医生杨文龙跟随湖南省第十批援疆医疗队来到吐鲁番，成为吐鲁番市人民医院的一员。

在吐鲁番的日子里，杨文龙带领科室相继开展应用了“腹腔镜下经腹膜前腹股沟疝修补术”等10余项医疗新技术，其中6项技术为吐鲁番首例。他高超的技术吸引了大量吐鲁番及附近地区慕名而来的患者，让很多原本需要转到乌鲁木齐的患者都在“家门口”完成了手术。

“在杨文龙医生的主导下，吐鲁番市人民医院规范了普外科胃肠外科常见疾病的处置，开展了消化道肿瘤的规范手术及围手术期处理，并且医院普外科成功申报新疆维吾尔自治区重点学科。”江泓说，目前，杨文龙在吐鲁番市人民医院的多名徒弟，已能独立完成简单的腹腔镜手术。

湘雅三医院麻醉科副主任段开明是中组部第十一批援疆干部，自2023年7月入疆以来，担任新疆医科大学第五附属医院麻醉科主任兼任医疗保险办公室主任。其间，他一边协助科室优化困难气道管理流程，传授微创腰麻等多项技术，一边搭建起手术与麻醉科临床药物试验平台，达成多项临床药物试验研究合作。

同时，段开明牵头组织完成了2项国家自然科学基金申报和2项新疆维吾尔自治区自然科学基金申报。为提升新疆医科大学五附院麻醉科学术水平，他积极组织学术讨论，利用休息时间指导科室医生进行选题和开题，以新疆医科大学五附院为第一完成单位投稿SCI论文2篇、CSCD论文2篇。（徐志雄 李姗 蒋凯）