琴澳中医药文化街开街迎客

中新网珠海11月9日电 琴澳中医药文化街9日正式开街，吸引了14家品牌企业入驻，将为琴澳居民、广大游客“解锁”中医药文化新体验。

据了解，琴澳中医药文化街是粤澳合作中医药科技产业园的重要组成部分，总建筑面积约9.49万平方米，按照“北静南动”的原则，统筹布局高端医疗、康养、中医药老字号、零售、餐饮等多元业态。这既是中国太平保险集团自2023年初承接运营粤澳合作中医药科技产业园以来发展成果的集中展示，更标志着琴澳中医药大健康产业融合发展迈上新的台阶。

在琴澳中医药文化街，横琴片仔癀博物馆、北京同仁堂体验馆、东阿阿胶横琴滋补生活旗舰馆等中医药老字号品牌强势登场，不仅彰显了百年老店的深厚底蕴，更体现了在传承基础上的创新发展活力。

伴随着文化街盛大启幕，为期两天的嘉年华火热上演。活动现场，各类创意市集打卡点琳琅满目，吸引络绎不绝的游客驻足观赏参与。街区特设六大主题鲜明的体验区域——“玩”“展”“食”“购”“康”和“养”，游客积极参与其中，体会中医药深厚内涵，感受现代生命科技巨大魅力，通过打卡互动赢得丰厚礼品，现场气氛热烈。

横琴片仔癀博物馆馆长林文玲表示，片仔癀在琴澳中医药文化街打造了博物馆、国医馆、国药堂，接下来将邀请名中医到横琴坐诊，通过以医带药的方式，宣传推广传统中医药文化。

粤澳合作中医药科技产业园相关负责人表示，琴澳中医药文化街的成功启幕，标志着粤澳合作中医药科技产业园建设运营取得了重要阶段性成果，园区生态初步形成。下一步，该园区将积极推进产学研一体化，全体推进中医药产业化、现代化、“走出去”，全力打造具有鲜明澳门特色和中医药特色的大健康产业园区，为澳门产业适度多元发展作出应有贡献。（记者 邓媛雯）