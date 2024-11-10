进博会“老朋友”雅培 心血管创新科技释放溢出效应

中国国际进口博览会作为全球领先的创新技术展示和交易平台，持续吸引着全球顶尖企业的目光。其中，医疗健康企业雅培已经连续五年参展，成为进博会的“老朋友”。

在今年的进博会上，雅培着重展示了三款心血管领域的创新科技——AVEIR DR双腔植入式无导线心脏起搏器、TriClip 经导管三尖瓣夹、光学干涉断层成像系统。这些前沿技术的亮相，不仅彰显了雅培在心血管医疗领域的深厚底蕴和创新能力，更为中国医患带来了全新的治疗选择和希望。

AVEIR DR双腔植入式无导线心脏起搏器。作为全球首款真正实现同步的双腔无线起搏器，这款起搏器通过雅培特有的i2i 通讯技术，实现了右心房和右心室两个设备间的互联通信及真正的双腔无线起搏。相较于传统起搏器，AVEIR DR具有显著的优势，它无需导线和囊袋，微创植入后身体不留痕迹，大大减轻了患者的心理压力，并提高了手术的安全性和患者的幸福感。

据悉，雅培的心血管创新科技并非首次亮相进博会。早在2022年，雅培的AVEIR VR单腔植入式无导线心脏起搏器就通过“进博之门”开启了“中国之旅”。这款起搏器同样摒弃了传统起搏器的导线和囊袋设计，为患者带来了更加便捷和安全的治疗选择。一位36岁的缓慢性心律失常患者小朱，就是AVEIR VR首批植入患者之一。他分享了自己从接受传统起搏器手术到换上新起搏器的经历，表示新起搏器让他心理压力减小，生活更加自信。

TriClip 经导管三尖瓣夹及可操控导引导管是全球首款可用于治疗三尖瓣反流或三尖瓣心脏瓣膜渗漏的微创经导管修复系统。其原理是通过腿部的股静脉被输送到心脏，采用缘对缘的技术将三尖瓣的小叶的一部分夹在一起，以减少血液的回流，从而使心脏更有效地泵血。为严重三尖瓣反流患者提供了低风险、微创的治疗选择，缓解三尖瓣反流症状并改善患者的生活质量。

光学干涉断层成像系统（含Ultreon 2.0软件）是一种先进的医学成像技术，凭借人工智能（AI）为医生提供精准信息和指导，可同步提供光学相干断层扫描（OCT）的图像和血管造影信息，帮助术者实现经皮冠状动脉介入治疗（PCI）手术的效率提升和结果优化。

雅培的创新科技不仅止步于展品，更通过进博会的溢出效应，逐步走进临床并惠及患者。以AVEIR VR起搏器为例，该产品在进博会后成功获批上市，并完成了首批植入手术。同样，雅培的瞬感系列血糖监测系统也在进博会后得到了广泛的推广和应用，为糖尿病患者提供了更加精准和便捷的管理方案。雅培还在进博会期间举办了主题沙龙、健康科普等丰富的展台活动。

综上所述，雅培在进博会上的溢出效应是多方面的、显著的。通过这一平台，雅培不仅展示了其创新实力和市场竞争力，还促进了医疗健康行业的交流与合作，提升了品牌知名度和市场影响力，并倡导了健康观念和提高了健康素养。随着进博会的持续举办和影响力的不断扩大，相信会有更多的全球顶尖企业像雅培一样，通过进博会的平台，将创新科技带到中国，与中国市场共同成长和繁荣。