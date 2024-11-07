稳步推进线上医保购药

自今年7月份北京、上海、广州、深圳率先开通线上医保购药服务以来，全国多地医保局相继宣布支持此项服务落地。云南、青海、四川等省份已在国庆节前后开展了线上医保购药试点工作，多家连锁药店积极加入试点门店。

过去，医保个人账户只能用于参保人到医保定点医疗机构或药店线下看病购药，患者时常要奔波于医院、药店之间。如今，试点城市的居民可以通过互联网轻松购买医保药品，并直接使用医保个人账户完成支付，告别了线下购药多跑腿的繁琐。

得益于互联网技术快速普及，数字化已经嵌入生活方方面面，线上购药更不是新鲜事。事实上，在2020年国家医疗保障局发布的《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》中，就提及“参保人在本统筹地区‘互联网+’医疗服务定点医疗机构复诊并开具处方发生的诊察费和药品费，可以按照统筹地区医保规定支付”。应当看到，医保基金的使用有着复杂的审批过程，但随着全国统一的医保信息平台接入定点医疗机构和定点零售药店，以及各地推进对电子处方的认证和监管，实现线上医保购药也水到渠成。

如今，全国多地主动推出线上医保购药服务，让群众在线上买药时更方便，可谓又一项顺应民心之举。这一举措还有助于提升医疗基金使用效率，加快医疗服务的智能化进程，让在线问诊、医保支付、送药到家这些场景实现高效联动。

随着试点工作逐步推进，新情况、新问题也在线上医保购药服务中产生。例如，老年人是医保重点服务对象，医保服务线上应用目前在适老化改造等方面仍有待加强。又如，互联网服务具有虚拟性、隐蔽性，某些人员可能会受非法利益驱使，利用互联网支付漏洞实行欺诈骗保。此外，线上开药购药流程不规范等问题时有发生，这些都给用户线上医保购药埋下隐患，也给医保基金的监管增加了难度。

目前来看，线上医保购药全面铺开仍需一段时间。针对其背后存在的“数字鸿沟”以及欺诈骗保、购药流程不规范等问题，包括监管部门、购药平台、互联网诊疗机构在内的各方应引起足够重视，通过不断创新完善监管手段，降低医保领域新技术应用带来的风险。

回看国家医保药品目录调整、跨省医保报销落地、电子社保卡实现“一卡通办”等一系列医疗服务改革，不难发现，每一项工作都不是轻轻松松就能完成的，需要一步一个脚印地做好。唯有如此，才能让改革成果更多更公平惠及全体人民。

（中国经济网供稿）