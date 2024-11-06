创新模式释放银发经济活力

积极应对人口老龄化，事关国家发展全局，事关亿万百姓福祉。党的二十大报告强调：“实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务。”党的二十届三中全会提出，积极应对人口老龄化，完善发展养老事业和养老产业政策机制。2023年12月，中央经济工作会议要求，发展银发经济，推动人口高质量发展。2024年1月国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，提出推动有效市场和有为政府更好结合，促进事业产业协同，加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展，培育高精尖产品和高品质服务模式，让老年人共享发展成果、安享幸福晚年，不断实现人民对美好生活的向往。

银发经济是向老年人提供产品或服务，以及为老龄阶段做准备等一系列经济活动的总和，涉及面广、产业链长、业态多元、潜力巨大。近年来，增进老年人福祉的民生工程加速推进，顶层设计不断完善，标志着我国银发经济的发展进入新阶段。切实推动银发经济高质量发展，要以解决老年人急难愁盼为着力点，提升其生活品质，进一步完善制度供给，拓展科技赋能宽度，让养老服务更加适老悦老，以激发银发经济内生活力和动能。

摸准老年人需求，以街道社区为单元，加快推进基层治理与养老服务相结合。推进养老服务体检制度，充分发挥街道社区作用，定期对辖区老年人开展问需服务，结合市民热线等公共服务平台大数据，深入研究老年人真实诉求。需要注意的是，不仅要深入分析老年人基本生活需求，还应包括精神文化需求。大力推进嵌入式养老服务，将社会养老资源、老年人的产品和服务，聚集到老年人的周边、身边和床边，把专业养老机构的服务嵌入基层治理，同时依托国家各项优惠政策，整合辖区各类资源，为养老机构的运营提供全方位支撑。北京市西城区自2016年开始，实现区级高位统筹，着力构建“三边（老年人的周边、身边、床边）四级（市、区、街道、社区）、社区居家机构相结合、医养康养相协调”的养老服务体系。打造社区养老服务驿站“总服务台”，划分基本养老服务网格，实现基本养老服务对象认领、签约和基本保障服务全覆盖。将专业养老机构的服务引入社区，提供助餐、日间照料、医疗护理、心理干预等服务，将服务嵌入社区和居家环境，打造家门口的养老院。同时，区、街道或社区为养老机构提供房租减免、对接政府补贴，减轻了养老服务机构的运营压力。嵌入式养老服务模式既为老年人提供精准服务，也有助于企业、社会组织等养老服务主体的良性运行。

完善相关制度，挖掘发展潜力，加快推进金融与养老产业融合。鼓励地方设立区域性养老产业基金，通过政府引导基金的杠杆作用，吸引社会资本参与养老产业发展。探索设立地方政府养老产业融资担保中心，形成养老产业白名单，为轻资产运营、缺乏足值有效抵押物的优质养老服务机构提供融资支持，推进银担合作，拓宽养老产业融资渠道。与此同时，加强风险防控，建立科学有效、规则统一的养老金融监管协同机制、应急响应机制，完善部门联动处置措施，把各类养老金融活动纳入监管和风险防控视野。建立养老金融行业自律机制，加强行业内部监管和约束。

强化科技支撑，创新应用场景，加快推进信息技术与康养产品融合。有研究显示，老年人积极融入数字生活，超过80%的受访者愿意使用智能产品，使用意愿最高的前三类智能产品分别是“健康管理”“安全监测”和“智能家居”。要谋划一批前瞻性、战略性科技攻关项目，推进新一代信息技术以及移动终端、可穿戴设备、服务机器人等智能设备在养老场景集成应用，加快信息技术与康养产品融合，加快推进产学研一体化发展。近年来，一些科研院所研发了很多适用于养老场景的产品，如服务机器人、睡眠监测仪、防走失科技服、自动翻身床等智能设备，要尽快实现科研成果和市场的有效对接，将科研成果转化为市场化产品。用科技创新夯实银发经济的发展基础，完善相关产业链，推动银发经济高质量发展。