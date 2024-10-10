不要忽视青少年抑郁症，识别早期征兆很重要｜世界精神卫生日

10月10日是世界精神卫生日，今年的主题为“共建共治共享，同心健心安心”。

近年来，心理健康，尤其是青少年群体的心理健康，日益受到人们的关注和重视。

青少年正处于生长发育、社交和情感发展的关键时期，生理、心理和社会环境的变化容易导致青少年抑郁症的发生，不断加剧的社会压力和竞争也增加了其罹患抑郁症的风险。应对青少年抑郁症，需从理解、早期识别等着手。

以下是青少年抑郁症的早期征兆。

1

情绪低落

长时间的情绪低落，感觉沮丧或伤心，难以体验到快乐。

2

兴趣减退

对日常活动失去兴趣，以往感兴趣的事情（如运动、社交、游戏、爱好等）不再吸引他们，失去参与的动力和热情。

3

精力减退

即使没有进行大量的体力活动，也常常觉得疲惫、乏力，做事时感到拖沓。

4

情绪波动剧烈

青少年的情绪波动比成年人更为剧烈，常突然从愉快变为低落或愤怒。虽然情绪变化可能与荷尔蒙有关，但持续的情绪低落或愤怒可能是抑郁症的表现。此外，青少年抑郁症的症状往往表现为愤怒、敌对等外在情绪。

5

自我评价低

频繁表现出自卑或对自己失望，认为自己做不好事情，甚至对未来失去信心，思考问题时倾向于消极、悲观，常常感到无望，甚至可能谈论死亡或自杀。

6

过度敏感

对外界评价或同伴看法非常敏感，容易感到被忽视、排斥，进而加剧自卑和孤独感。

7

注意力下降

常常难以集中注意力，学习或工作时感到思维模糊，完成任务变得困难。

8

学习动力下降

患病期间，青少年常常感到思维变得迟缓，注意力难以集中，记忆力也显著下降。这种认知功能的减退直接影响他们的学习表现，导致成绩下滑、逃学现象频发，甚至出现对学习完全丧失动力的情况。

9

叛逆行为

青少年抑郁症患者常通过叛逆、违抗家长和老师等方式缓解内心压力。随着压力的加剧，一些青少年可能会进一步寻求极端的方式来逃避痛苦，比如滥用药物、酒精，甚至参与其他危险活动。

10

网络成瘾

长时间沉迷于社交媒体、电子游戏、视频等线上活动，通过虚拟世界逃避现实中的困境和压力。

11

睡眠和饮食变化

可能出现早醒、失眠或嗜睡的情况，食欲下降或暴饮暴食。

12

逃避责任或减少参与感

不愿意与家人、朋友交流，避免社交活动，减少对家庭、学校等日常活动的参与，甚至放弃学业或其他重要任务。

13

身体症状

如头痛、胃痛等没有生理原因的身体不适。

14

反复自残

反复出现划痕、割伤、烧伤，且伤口不符合常见的意外原因。同时，青少年常会避免让他人看到自残的痕迹，选择穿长袖、长裤或在不显眼的地方进行自残。

15

自杀

直接谈论死亡或自杀、从极度情绪低落突然变得情绪平静，疏远他人，研究自杀方式、场所及工具，实施自杀计划。

面对以上这些征兆，家长和老师需保持敏锐的观察力，关注青少年的情绪和行为变化。如果发现青少年长期出现情绪异常、行为异常，应采取积极的态度，温和地询问他们的感受和想法。

如果心理问题已经影响生活和学习，家长应第一时间带孩子到精神科就诊，而不是先去寻求心理咨询师的帮助。精神科医生是患者在患病初期寻求外界帮助的最佳选择。医生会为患者进行一系列检查和测评，综合判断患者是抑郁情绪还是抑郁症，再决定后续的治疗方案，是单纯的心理治疗，还是其他治疗。

青少年抑郁症的治疗是一个长期且综合的过程，需要医院、家庭和学校的共同参与。治疗固然重要，但后续的心理支持和环境调整同样不可忽视，只有这样才能有效防止病情反复发作，帮助孩子走出心理阴霾。

作者：首都医科大学附属北京安定医院儿童精神科 史若琳 何凡

审核：国家健康科普专家库成员，首都医科大学附属北京安定医院院长、教授、主任医师 王刚

策划：谭嘉 王宁