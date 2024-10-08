中国疾病预防控制中心：按照免疫程序及时接种疫苗

发布会现场。 人民网 陈子源摄

人民网北京10月8日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“时令节气与健康”有关情况，并回答媒体提问。

会上，中国疾病预防控制中心研究员常昭瑞介绍，“十一”假期后出现感冒、咳嗽、呕吐、腹泻等不适症状，可能由天气变化、人群聚集、饮食问题、生活作息规律被打乱等因素引起。常昭瑞建议，针对上述症状，一是注意休息，保证充足睡眠，帮助身体恢复。二是多喝水，清淡饮食。三是对症治疗，缓解症状。四是做好症状的监测，如果症状加重或者症状持续时间长，建议及时就医。如果诊断为流感、诺如等呼吸道或者肠道传染病时，要尽量避免前往人群聚集场所，减少交叉感染。

常昭瑞指出，幼童和老年人是呼吸道传染病防控的重点人群。在保持良好的个人卫生和健康生活方式的基础上，还要加强以下几个方面的措施：一是针对疫苗可预防的呼吸道传染病，要按照免疫程序及时接种疫苗。二是在呼吸道传染病高发的季节，建议老年人和幼童尽量避免前往环境密闭、人员密集的场所，如果确需要前往，要科学佩戴口罩，减少感染的风险。三是加强对老年人和幼童的日常监测，如果出现了发热、咳嗽等症状的时候，要视情况及时就医，遵医嘱科学安全用药，在就医过程中，患者包括陪同人员都应该要做好防护，避免交叉感染。此外，如果在家庭成员中出现了呼吸道传染病患者，要尽量避免近距离接触家庭内的其他成员，尤其是避免接触老年人和儿童。