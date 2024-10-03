“化繁就简话中医”文化沙龙在柏林举办

当地时间27日晚，柏林中国文化中心特邀旅居德国的中医曾金林先生，开展“化繁就简话中医”文化沙龙，吸引了当地130多位中医爱好者参与。

中心主任孙勤航在致辞中表示，中医是中国优秀传统文化的结晶，凝聚着中华民族深邃的哲学智慧、几千年的医学实践经验和健康养生理念。2010年，中医针灸被列入联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作名录》，同时中医经典《黄帝内经》和《本草纲目》也被列入教科文组织《世界记忆名录》。希望通过本次文化沙龙，使更多德国民众了解中医这一中国传统文化，积极促进中德两国文明的交流互鉴。

曾金林出身于医学世家，毕业于陕西中医药大学，曾就职于西安医院。他1997年来到德国后，在汉诺威医学院深造并获得了德国自然疗法医师资格，在德成立了自己的中医诊所，拥有丰富的理论与实践经验。

在讲座中，他向观众详细介绍了阴阳五行、五脏六腑、经络气血等中医基本理论，讲解了中医视角下疾病的成因及望、闻、问、切等中医诊断方法，并阐述了中草药、针灸、拔罐、艾灸等中医治疗方法。

曾金林还为观众们详细讲解了顺应四时的中医养生理念，呼吁大家做好保健和预防工作，并介绍了中医食补、太极、气功等保养方式，强调充足睡眠的重要性。在与观众互动交流中，他耐心细致地一一解答观众提问，并向大家介绍了日常生活中的实用养生小贴士。

此次活动吸引了一些医生同行到来。一位开设私人诊所的德国医生表示，她也学习过针灸，中国针灸治疗非常神奇。今后她会学习更多中医知识，更深入了解中国文化。(完)