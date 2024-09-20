国家卫健委：三明医改经验为我国深化医改蹚出了路子、树立了典型

人民网北京9月20日电 （记者孙红丽）9月20日，国家卫生健康委举行新闻发布会，介绍推广三明医改经验有关情况。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长胡强强表示，福建省三明市秉承人民至上、敢为人先的精神，在长期改革实践中探索，形成和发展起来的三明医改经验，为我国深化医改蹚出了路子、树立了典型。近年来，国家卫生健康委总结提炼三明市深化医改经验，在全国全面推广。各地党委政府落实主体责任，建立健全医改推进和落实机制，深化财政补助，价格、薪酬、编制等多项改革，不断地拓展和丰富三明医改的内涵。

福建省卫生健康委主任杨闽红介绍，最近，福建省委十一届六次全会《决定》提出，巩固提升“三明医改”经验；意味着三明医改经验在福建省已从“全面推广”阶段，迈向了“巩固提升”的新阶段。接下来，福建省卫生健康委将深入贯彻落实党的二十届三中全会和省委十一届六次全会的部署要求，集思广益、合力攻坚，努力探索出更多的医改实践经验。

一是着力推动医改与健康福建建设互促互进。坚持把医改作为各级党政“一把手”工程，推动建立健康优先发展的规划、建设等政策机制，不断完善健康支撑环境；扩大全民健康管理试点，促进健康社会共治、全民共享。

二是持续深化“三医”协同发展和治理。推进医疗卫生供给侧结构性改革，实施医院病房改造提升、薄弱乡镇卫生院能力建设等举措；优化完善各类医保的筹资及待遇政策，深化医保支付方式改革，促进形成均衡各方利益的长效机制；突出质优、价实，推进药品耗材的集采扩面，促进医药产业健康发展，让群众用药更安心、更便捷。

三是不断提升群众就医获得感。以建设区域医疗中心、紧密型医联体等为抓手，推动优质资源下沉共享，构建有序就医诊疗新格局；以维护公益性为导向，深化财政补助、价格、薪酬、编制等领域综合改革，促进公立医院高质量发展；聚焦百姓急难愁盼，拓展“无陪护”服务、检查检验结果互认、“先诊疗后付费”、联合病房、家庭病床等改革，持续改善群众就医体验。