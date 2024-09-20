秋分养生吃什么？“4菜4果”最补人

秋分，是二十四节气的第16个节气，也是秋季第四个节气。“秋分者，阴阳相半也，故昼夜均而寒暑平。”秋分之“分”即为“半”，一指昼夜时间均等，二指气候由热转凉。

秋分时节，秋燥由温燥转为凉燥，养生保健要注意防止寒邪之气伤身，饮食宜遵循“平补”为主、少辛增酸的原则。秋分养生可适当多吃哪些食物？有哪些要点？人民好医生《个人健康手册（二十四节气·秋分篇）》为您进行解答。

山药

山药被称为“秋季第一补”，秋分时节适当吃些山药，可以补虚、增强抵抗力、滋补肺气、调养脾胃，具有“补而不滞、不寒不燥、滋而不腻”的特点。秋分时节推荐两款药膳：黄芪党参山药瘦肉汤、山药栗子姜枣粥，前者健脾益肺，后者温养脾胃。

黄芪党参山药瘦肉汤：猪展切块飞水，其余材料洗净，将所有材料放入锅中加水，大火煮沸后，转小火煮1.5小时，调味后即可。黄芪补气固表，党参补中益气、健脾益肺，山药健脾养肺。适合易感冒或过敏性鼻炎等辨证为肺气不足的人群。

山药栗子姜枣粥：山药、栗子、大枣、生姜、大米，洗净处理好的食材，加水煮成稀粥，再加少许红糖调味。栗子能健脾而止泻，山药、大米亦健脾养胃之物，姜、枣、红糖能温养脾胃。适合脾肾虚弱、畏食冷物、少食腹泻、消化不良的人群。

莲藕

民谚曰“荷莲一身宝，秋藕最补人”，秋季天气较为干燥，饮食养生应注意滋阴润燥，而新鲜的莲藕正是补益肺气、养血生肌、健脾开胃、清热凉血、止血散瘀、清心安神的“好处方”。更重要的是，生藕性寒，适用于热性病症，如口渴烦躁、便秘燥热等，脾胃虚寒者应适量食用；熟藕性温，尤擅健脾和胃，适合胃肠虚弱，消化不良的人群食用。

莲藕的食用方法“生熟均宜”。莲藕生吃，可清热凉血；莲藕熟吃，可健脾开胃。和糯米、蜂蜜一起上锅蒸，粉红透明，软糯清润，可谓是秋令美味小菜；和排骨炖汤食用，可健脾养胃、滋阴润燥，适合胃纳不佳、食欲不振者滋补养生，更是汤中佳品。

银耳

中医认为，“秋天燥邪当令，肺为娇脏，易受秋燥之邪。”此时饮食应从养肺、润肺、补肺入手，多吃些白色食物来润燥养肺，而银耳就是不错的选择。银耳具有生津润肺、滋阴养胃、化痰、清肠等功效，是滋补佳品。

推荐一款时令药膳：银耳莲子汤。银耳用冷水泡发15分钟左右，去粗蒂；锅中加入清水，先下莲子大火烧10分钟；将红枣洗净后，连同处理过的银耳加入锅中，大火煮5分钟；然后转小火煮约1个小时，不时搅拌一下，最后加入冰糖调味即可。适合气色不好、贫血等女性群体。

南瓜

秋天到，南瓜俏。南瓜不仅香甜软糯，还具有不俗的养生作用。南瓜性温味甘，具有润肺益气、化痰排脓、润肠通便等功效，尤其对女性，还可美容养颜，是秋季蔬菜首推食材之一。将南瓜、鲜百合，加适量白砂糖上锅蒸熟，可止咳润肺、温润秋燥，适合因气候变化而引起的呼吸道疾病人群。南瓜的碳水化合物含量不高，主要以多糖淀粉为主，黄疸病、糖尿病等人群不宜过多食用。

秋梨

秋梨香气宜人，食之甜酸适口。梨适合热病患者食用，如症见痰多色黄、大便秘结等。梨还有降血压、清热镇静的作用，高血压、心脏病患者若有头晕、目眩、心悸、耳鸣等症状，吃梨大有好处。此外，梨还有保肝和帮助消化的作用，肝炎、肝硬化患者可将其作为辅食。但因梨性凉，过食容易伤脾，因此不可一次食用过多；脾胃虚寒、慢性肠炎患者，不宜食用。

葡萄

秋天食疗养生宜省辛增酸，首选葡萄。葡萄益气补血、生津止渴、健脾和胃、利尿，还能帮助机体排毒，清解内热。新鲜葡萄捣汁和蜂蜜，熬煮收膏，服用可缓解心悸气短、头晕乏力、视物昏花等气血不足证常见的症状；葡萄跟芹菜榨汁，等量混合后兑温开水饮用，非常适合高血压人群；将新鲜的葡萄和甘蔗榨汁，等量混合兑温开水饮用，可缓解声音嘶哑的症状。葡萄虽好，但也不能多吃。尤其是糖尿病、腹泻、脾胃虚寒人群，尽量少吃或不吃。

大枣

秋分时节，要注重养护气血，大枣味甘性温，是补中益气、养血安神的佳品。秋季是养脾胃的时节，大枣正是健脾胃的“高手”。另外，与其他秋季水果相比，大枣多项营养素含量均居首位，如维生素C、铁、锌等，可软化血管、预防高血压、冠心病和动脉硬化等。蒸枣更容易消化，或者与百合煮粥，或与红糖炖服，脾胃虚弱、气血不足的人可以多吃。但对于辨证为湿热证候者，则建议少吃。

石榴

石榴作为应季水果，被称为水果中的“红玛瑙”。石榴具有生津止渴、收敛固涩、止泻止血的功效，主治津亏口燥咽干、烦渴、久泻等，对于慢性咳嗽或老慢支引发的咳嗽，有一定的食疗作用；经常吸烟的人，吃点石榴也是有好处的。石榴性温，适合脾胃虚寒及吃水果容易拉肚子的人群食用，但要注意别吃多，以免温热积聚、痰火内生。胃溃疡、便秘、糖尿病患者尽量少食用或不食用，3周岁以下儿童尽量不要食用，以免出现石榴籽卡喉。

（本文由中国中医科学院学术处处长、中国中医科学院广安门医院主任医师姚魁武进行科学性把关）

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