直播预告：认知中心体系如何赋能认知障碍专科建设？

9月21日是世界阿尔茨海默病日。为进一步提高公众对阿尔茨海默病的知晓率，聚焦阿尔茨海默病危险因素筛查与干预，推进筛防并立、诊治同行，国家卫生健康委能力和继续教育中心、全国卫生产业企业管理协会脑健康分会、认知障碍疾病专科能力建设项目组、人民好医生客户端将邀请相关领域专家做客演播室，为大家讲解阿尔茨海默病防治及患者照护等相关知识。

9月21日16:00至17:00，中国人口与发展研究中心处长贺鹏飞，首都医科大学宣武医院常务副院长唐毅，北京市大兴区人民医院副院长袁景林将做客“人民好医生”科普直播间，就痴呆防治行动与认知中心建设等问题进行交流分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

贺鹏飞，中国人口与发展研究中心信息网络部负责人，高级信息系统项目管理师。长期从事人口与卫生健康信息化建设与研究工作，有丰富的实践经验。参与全民健康保障信息化工程人口统筹管理应用平台的建设工作，负责老龄健康、两项制度、托育、健康扶贫等业务信息化与研究工作。

唐毅，首都医科大学宣武医院神经内科主任医师、教授、博士生导师。教育部长江学者，神经变性病教育部重点实验室副主任，中华医学会神经病学分会青年委员会副主任委员，中国医师协会神经内科医师分会青年委员会副主任委员，中国医师协会神经内科医师分会脑与脊髓学组副组长，北京医学会神经病学分会痴呆与认知障碍学组组长。

袁景林，北京市大兴区人民医院，神经内科，主任医师。美国哥伦比亚大学医疗中心访问学者。任中国卒中学会神经介入分会青年委员会委员、北京市缺血性卒中血管内治疗质控专家委员会委员、北京市神经内科学会介入分会常务委员、首都医科大学神经病学系青年委员会常务委员、北京神经内科学会全科医学分会委员、北京医师协会神经介入专科医师分会理事、北京神经内科学会青年委员会委员、北京医学会神经病学分会神经感染学组委员。

如何收看：

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